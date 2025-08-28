A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買

恒指高開101點，早段最多升129點，高見25,653點，A股午後走弱，恒指亦跟隨跌幅擴大，最多跌384點，低見25,140點，收市跌323點。恒指兩連跌，累瀉628點。國指跌1.4%，報9020點；科指跌1.47%，報5697點。

大摩：對冲基金加大押注中國股市

大市成交金額增加16%至3713億元，是4月10日後最多。北水連續第二日大手流入，淨流入達153.7億元。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），分別淨買入55.5億元及30.43億元；兩隻ETF全日成交分別達386.9億及172.7億元，為全日成交最活躍兩隻股份。科技股沽壓大，美團（3690）績前跌逾3%；騰訊（0700）失守600元關口，跌1.7%，收報599元；京東（9618）跌2.5%；阿里巴巴（9988）逆市升0.16%，報121.5元。

內房及物管股捱沽，華潤萬象生活（1209）績後急挫9%，為表現最差藍籌股；碧桂園服務（6098）績後瀉11%；龍湖集團（0960）跌3.7%。醫藥股向下，翰森製藥（3692）跌逾5%；石藥集團（1093）跌逾6%。

摩根士丹利發表報告，指全球對冲基金加大對中國股市的押注，8月可望創下自2月以來最大的月度買盤。自8月初以來，對冲基金的買盤一直嚴重偏向A股，估計截至上周五（22日），投資中國股票的多空基金本月平均升3%，年初至今漲幅達13.5%。從行業來看，上周必需消費品和工業板塊吸引最多資金流入。

獨立股評人郭思治稱，港股累積很大升幅，調整屬很正常，恒指昨跌穿10天線，正考驗20天線（現處25,126點），預期支持位25,000點，如失守的話，或下試24,600點，預期9月大市表現反覆，散戶不要急入市。