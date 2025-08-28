明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高

【明報專訊】昨日港元同業拆息（HIBOR）全面抽升，各期息率均逾3厘，與樓按有關的1個月拆息，升0.4185厘至近3.23厘，隔夜拆息升0.3861厘至近3.12厘，反映銀行成本的3個月拆息升0.3592厘至近3.27厘，1年期拆息0.1353厘至近3.23厘，港匯亦曾最多升374點子（1元等於1萬點子）至7.7756元，見3個月多高位，截至昨晚港匯報7.78元（見圖），美匯指數則報98。

分析：派息期近增港元需求

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，港股大市成交額近日增多，以及臨近中期息派發期，均增加對港元的需求，驅使港元拆息上升，加上過去金管局一直接港元沽盤，令香港銀行體系結餘大幅減少，亦屬拆息回升原因之一。事實上，金管局自6月下旬起累計12次接港元沽盤、涉資1199億元，截至昨日銀行體系總結餘約為541億元。

現時隔夜美元擔保隔夜融資利率（SOFR）與隔夜港元拆息，兩者間息差為1.3厘左右，盧楚仁指出借港元、買美元的套息交易拆倉，亦令港元回升，他相信短期內套息交易應該不會出現，估計港元要接近7.84左右才會再出現套息交易。

月結銀行粉飾櫥窗推高拆息

彭博終端機顯示，截至昨晚8時50分，銀行間港元一星期拆借息率約4厘，於過去兩周相關利率不斷攀升，較一年期的3.24厘更高。有交易員向本報表示，短期的港元借貸利率上升，相信與臨近月結、銀行粉飾櫥窗有關，再加上下周一為美國勞動節假期，或有銀行於「長周末」提前準備資金，令短期的港元借貸利率上升。盧楚仁亦補充指出，「借短錢」的利率高於「借長錢」，反映港元的銀根緊張。

相關字詞﹕銀行資金 利率倒掛 中期息 套息交易 銀行體系總結餘 港匯 拆息 港元 港元拆息

上 / 下一篇新聞

美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
A股走弱累港股跌323點 北水逾150億淨買
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
佳鑫暗盤升逾倍 一手帳賺4504元
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
油價疲弱拖累 中海油半年少賺13％
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
中石油：下半年成品油消費需求料受壓
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
安踏少賺9% 稱內地消費仍謹慎 減持Jack Wolfskin 伙韓MUSINSA設合資
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
信置基礎溢利減1% 淨現金495億
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
TVB中期蝕1.1億 料全年實現淨利潤
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
潤地多賺16% 中海外純利跌17%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
華潤萬象核心淨利潤全派息 績後挫9%
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
平保：壽險改革老齡化推動業績增長
中壽新業務價值升兩成 增中期息
中壽新業務價值升兩成 增中期息
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
初創推棚架監察系統 冀減建造業意外
未來擬增加偵測火警功能
未來擬增加偵測火警功能
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
寒武紀曾贏茅台 膺A股「股王」 中國AI晶片龍頭 股價高見1464元人幣
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
VIX空倉規模3年高 彭博：股市急挫先兆
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
美向印度貨徵50%關稅生效 莫迪據報拒接特朗普電話
張兆聰：聯易融破大位可留意
張兆聰：聯易融破大位可留意
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
螞蟻銀行12個月港元定存年利率2厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
中銀1個月人幣定存年利率3.5厘
技術取勝：古茗22元不宜失守
技術取勝：古茗22元不宜失守
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
劉思明：資金仍吸具基本面支持股份 非全然悲觀
周顯：牌照職業漸由港漂取代
周顯：牌照職業漸由港漂取代
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
湯文亮：「這陷阱偏我遇上」
富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億
富衛租太古坊33萬呎 近年最大租賃 涉12層作港總部 簽約10年料涉租金逾10億
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
新世界1.2億沽 83永康街基座商場
壹沐最快下月推 1房230呎入場
壹沐最快下月推 1房230呎入場
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
瑜一‧天海開售近兩年半 賣樓套現逾百億
官方樓指連升4月累增1%
官方樓指連升4月累增1%
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶
陳慧琳父4380萬沽大坑豪園4房戶