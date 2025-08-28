拆息全線升至逾3厘 港元逾3個月高

分析：派息期近增港元需求

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，港股大市成交額近日增多，以及臨近中期息派發期，均增加對港元的需求，驅使港元拆息上升，加上過去金管局一直接港元沽盤，令香港銀行體系結餘大幅減少，亦屬拆息回升原因之一。事實上，金管局自6月下旬起累計12次接港元沽盤、涉資1199億元，截至昨日銀行體系總結餘約為541億元。

現時隔夜美元擔保隔夜融資利率（SOFR）與隔夜港元拆息，兩者間息差為1.3厘左右，盧楚仁指出借港元、買美元的套息交易拆倉，亦令港元回升，他相信短期內套息交易應該不會出現，估計港元要接近7.84左右才會再出現套息交易。

月結銀行粉飾櫥窗推高拆息

彭博終端機顯示，截至昨晚8時50分，銀行間港元一星期拆借息率約4厘，於過去兩周相關利率不斷攀升，較一年期的3.24厘更高。有交易員向本報表示，短期的港元借貸利率上升，相信與臨近月結、銀行粉飾櫥窗有關，再加上下周一為美國勞動節假期，或有銀行於「長周末」提前準備資金，令短期的港元借貸利率上升。盧楚仁亦補充指出，「借短錢」的利率高於「借長錢」，反映港元的銀根緊張。