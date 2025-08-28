美團料今季核心業務勁蝕 ADR急挫 外賣戰累成本大增 次季經調整少賺89%遠遜預期

明報記者 楊括

美團的核心本地商業業務以外賣業務為主。王興於績後電話會上表示，公司確信美團的單位經濟效益（UE）等經營數據保持行業領先，但預計今年第三季「可能有一些數據會向下」，包括核心本地商業業務會因戰略投資而出現重大虧損，同時第三季也會有更多戰略投資，以用於營銷及提供更多激勵措施等。他還表示，正動態調整相關投資，並對業務回到合理水平充滿信心，而從行業層面看「競爭終將歸於常態化、歸於平靜」。談及外賣大戰時，首席財務官陳少暉則預計，短期內競爭將持續存在，且會對公司財務產生負面影響，但認為核心本地商業業務的韌性已在多個周期中得到證明。

成本及開支方面，美團第二季銷售成本錄614.26億元，按年大增27%，主因包括即時配送交易筆數增加及騎手補貼提高、食雜零售業務的擴張等。不過該公司也提到4月推出的即時零售「美團閃購」，稱其次季訂單量和交易金額強勁增長、獲客速度加快等。

騎手補貼增 銷售成本升27%

同時次季美團也加快於海外擴張，期內包括海外業務的「新業務」分部收入錄264.93億元，按年增22.8%，但經營虧損率按年增加1個百分點至7.1%。公司指旗下海外外賣品牌Keeta的訂單量和交易金額均實現強勁增長，王興則透露，在沙特的擴張已基本完成，此外已為進入巴西市場做好準備，對當地市場潛力樂觀，並已建立起在地團隊。

至於其他新業務，美團稱6月社區團購業務「美團優選」退出表現不佳的虧損區域，自營生鮮百貨平台「小象超市」則保持強勁增長，未來計劃加快小象超市的擴張，逐步覆蓋內地所有一二線城市，相信未來幾年相關業務增速將繼續超過行業平均，並實現低個位數的適當利潤率，例如約3%。

「美團優選」退出表現不佳區域

談及未來開支分配時，陳少暉指在內地會將資源優先用於核心業務，但會避免不可持續的非理性支出。新業務上，公司會着眼長遠、提升業務能力，並致力於將品牌拓展至更多地方等。而被問及回購策略時，陳少暉則重申早前指引，即優先將資金用於核心業務等。