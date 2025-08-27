明報新聞網
經濟
國際金融

美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期

【明報專訊】隨着貿易及稅務政策開始明朗化，美國耐用品訂單的跌幅收窄，反映企業開始恢復投資計劃。7月耐用品訂單按月跌2.8%，市場原預期跌幅達4%，且遠低於6月修正後的9.4%跌幅。核心資本訂單（衡量不包括飛機和軍事設備的投資指標）在7月按月升1.1%，遠高於市場預期的0.2%升幅。桑坦德（Santander）資本市場的首席經濟學家Stephen Stanley稱，雖然傳聞指許多企業為應對政策不確定性而擱置投資項目，但數據顯示，企業實際上仍以相當健康的步伐進行投資。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周一指出，導致中性利率下降的全球人口及生產力增長趨勢尚未逆轉，幾乎沒有證據顯示，中性利率已從新冠疫情前的低位顯著反彈。他指出，經調整的美國、歐元區、英國和加拿大的中性利率約為0.5厘，與疫情前水平相若，反映低中性利率時代「似乎遠未結束」。

紐約聯儲行長：低中性利率時代似未結束

過去幾年的事態發展，使中性利率估算極具挑戰，例如與新冠疫情相關的通脹上升，促使主要央行大幅加息。美聯儲官員近期穩步上調長遠利率目標預測，預示經濟可能轉向更高的借貸成本。不過威廉斯的言論表明，考慮到宏觀經濟因素，低利率將在某個時候回歸。

美國總統特朗普罷免美聯儲理事庫克（Lisa Cook），預示美聯儲未來7名理事，將有4名與特朗普的減息理念一致。受減息預期帶動，美匯指數昨低見98.1。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率向下，跌穿3.7厘，惟寬鬆政策可能加劇通脹，令長債債息向上。美國30年期國債孳息率昨升穿4.94厘，令孳息率曲線趨陡。

不過特朗普解僱美聯儲理事，對美股影響不大。市場等待AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在香港時間周四凌晨公布業績，為AI行情帶來啟示，美股三大指數早段基本持平。現貨金漲至每盎司3386美元，是兩周高位。比特幣跌勢持續，周二跌穿11萬美元關口。周日曾逼近5000美元創歷史新高的以太幣，周二曾回落至4400美元水平。

（綜合報道）

[國際金融]

國際金融

