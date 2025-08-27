明報新聞網
經濟
國際金融

中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免

【明報專訊】中美暫緩徵收部分關稅之際，拼多多（美：PDD）旗下國際電商平台Temu已於7月起恢復由中國直送商品給美國客戶，並增加美國市場的廣告支出，反映中美貿易休戰，為廉價商品出口商帶來喘息機會。

《金融時報》引述Temu的供應商、合作伙伴及投資者的消息指出，Temu「全託管」（為供應商處理大部分倉儲、物流、海關手續）服務，已於7月在美國市場重新推出。今年4月，特朗普政府宣布計劃對價值低於800美元的中國商品取消關稅豁免，並對這些商品徵收超過100%關稅。自5月2日起，美國政府曾暫停來自中國內地及香港地區的小額包裹免稅待遇，促使Temu一度暫停由中國直接發貨至美國。此舉對Temu的打擊尤其嚴重，因為該公司的爆炸式增長，部分源於其低價貨品能獲關稅豁免。

學者：計及關稅成本 效益仍高於美倉儲

在針對小額包裹的關稅實施後，Temu改為從美國供應商採購所有美國訂單。不過美國政府於5月12日同意對中國商品的額外關稅削減至30%，並將來自中國的小額包裹關稅降至54%，令Temu恢復由中國向美國發貨。

不過美國小額包裹的關稅豁免將於周五（29日）起面臨調整。根據新規，價值低於100美元的信件及禮物，仍可豁免關稅。但價值介乎100美元以上，800美元以下的小額包裹，無論從哪個國家或地區寄出，都將被徵收針對特定國家或地區的關稅。以一個價值800美元的包裹為例，如果來自關稅稅率達到或超過25%的國家（例如中國、巴西、印度、瑞士或加拿大），該包裹進入美國後，就至少要支付200美元關稅。

去年，美國海關和邊境保護局（CBP）處理了13億個小額包裹，總值646億美元。特拉華大學時尚產業教授Sheng Lu指出，由於關稅全面提升，即使是普通品牌或一般零售商，也將不得不大幅提高貨品價格，這將減輕Temu和快時尚品牌Shein的價格壓力。即使以目前的中國關稅稅率計算，直接由中國發貨的成本效益，仍然高於在美國維持倉儲。對於像Temu這種大型電商平台，在中國發貨仍然可行。

數據分析供應商 Smarter Ecommerce透露，Temu已增加在美國的廣告支出；此前面對關稅威脅，Temu曾大幅削減市場營銷預算。知情人士稱，Temu預計廣告支出將恢復至今年第一季、特朗普政府公布關稅措施前的水平。

多國暫停向美郵寄小額包裹

浙江Temu供應商向《金融時報》透露，恢復對美直運以後，銷售額有所增加。不過貴州Temu賣家表示，復蘇仍然緩慢，銷售額不如加徵關稅前水平。

面對小額包裹的關稅政策調整，瑞士和日本郵政已於周一宣布，將暫停向美國郵寄小額包裹。印度、澳洲、新西蘭、英國和歐洲多國也表示，本周將停止向美國發送包裹。歐洲多個國家的郵政服務表示，由於無法保證貨物能在周五前抵達美國，因此暫停向美國郵寄。

全球最大快遞公司之一DHL表示，由周一起停止接受郵寄美國的包裹，因為關鍵問題仍未解決，尤其是關稅將如何徵收、由誰徵收，以及如何向美國海關提交額外報關資料等。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

