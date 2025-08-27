蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市

圖達通是蔚來（9866）電動車激光雷達供應商之一，曾擬赴美國上市未果，早前議定估值為117億元。值得注意的是，此前只有獅騰控股（2562）及找鋼集團（6676）兩家公司完成De-SPAC上市，並已有最少兩家SPAC公司未成功完成De-SPAC而退市。

同日申請上市的還有磁性傳感器公司希磁科技、A+H股先導智能（深：300450），以及今年6月撤回內地科創板上市申請的天星醫療。另有A股上市的內地化妝品牌珀萊雅（滬：603605）公布擬來港發行H股上市，正與相關機構商討中。

雙登首掛曾漲近六成

儲能電池供應商雙登股份（6960）昨首日上市，收市報19.05元，升31.3%，成功申購的投資者一手帳面賺2270元。

另外，奧克斯電氣（2580）昨步入招股第二日，截至昨晚9時獲各大券商借出孖展資金101.5億元，孖展超購55倍。

明報記者 邱潤青

[新股]