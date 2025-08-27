明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中石油中期少賺5.4%

【明報專訊】中國石油（0857）公布6月底止中期業績，期內股東應佔淨利潤按年減少5.4%至840.07億元（人民幣，下同），每股派中期息0.22元，按年持平。期內由於原油、成品油價格下降，及油氣產品銷量變化綜合影響，因此收入按年減少6.7%至1.45萬億元。

原油等價格降 收入減6.7%

此外，該集團擬以總代價400.16 億元向母公司中石油集團，落實收購新疆儲氣庫、相國寺儲氣庫及遼河儲氣庫的須予披露交易，作價分別達170.66億元、99.95億元及129.55億元。這有助其新增109.7億方儲氣庫工作氣量，利於形成與天然氣銷量匹配的儲氣調峰能力。

擬總代價400億購母企3儲氣庫

根據其業績所述，油氣和新能源業務期內受原油售價下降影響，經營利潤按年減少6.8%至856.86億元。

上半年在內地實現原油產量3.952億桶，按年增加0.6%；可售天然氣產量2.6億立方英尺，按年增加4.7%；油氣當量產量近8.29億桶，按年增長2.7%。在海外實現原油產量8120萬桶，按年減少1%；可售天然氣產量810億立方英尺，按年減少16.8%；油氣當量產量9470萬桶，按年減少3.6%。

煉油化工和新材料部門經營利潤110.56億元，按年減少18.88%，主要受到原油及成品油價格下降，及大部分化工產品價格下降，令毛利空間收窄影響。

受惠於內地天然氣銷量增長，天然氣銷售經營利潤186.26億元，按年增長10.8%。銷售業務則由於貿易收入減少及成品油售價下跌，經營利潤按年減少25.2%至75.62億元，其上半年資本支出為642.29億元，按年減少18.64%，全年預計為2622億元。

相關字詞﹕400億收購 400億 派息 中期業績 中國石油集團 中國石油

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇