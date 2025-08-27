中石油中期少賺5.4%

原油等價格降 收入減6.7%

此外，該集團擬以總代價400.16 億元向母公司中石油集團，落實收購新疆儲氣庫、相國寺儲氣庫及遼河儲氣庫的須予披露交易，作價分別達170.66億元、99.95億元及129.55億元。這有助其新增109.7億方儲氣庫工作氣量，利於形成與天然氣銷量匹配的儲氣調峰能力。

擬總代價400億購母企3儲氣庫

根據其業績所述，油氣和新能源業務期內受原油售價下降影響，經營利潤按年減少6.8%至856.86億元。

上半年在內地實現原油產量3.952億桶，按年增加0.6%；可售天然氣產量2.6億立方英尺，按年增加4.7%；油氣當量產量近8.29億桶，按年增長2.7%。在海外實現原油產量8120萬桶，按年減少1%；可售天然氣產量810億立方英尺，按年減少16.8%；油氣當量產量9470萬桶，按年減少3.6%。

煉油化工和新材料部門經營利潤110.56億元，按年減少18.88%，主要受到原油及成品油價格下降，及大部分化工產品價格下降，令毛利空間收窄影響。

受惠於內地天然氣銷量增長，天然氣銷售經營利潤186.26億元，按年增長10.8%。銷售業務則由於貿易收入減少及成品油售價下跌，經營利潤按年減少25.2%至75.62億元，其上半年資本支出為642.29億元，按年減少18.64%，全年預計為2622億元。