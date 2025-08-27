明報新聞網
經濟

恒生港CRE信貸風險佔比半年急增

【明報專訊】恒生（0011）昨日公布中期報告顯示，於截至6月底香港商業房地產（CRE）貸款額1238億元中，屬第2階段及第3階段的香港CRE貸款、佔總CRE貸款（下稱佔比）74%，較12月底的38%大增近36個百分點。報告顯示，屬第2階段的CRE貸款較12月底多增1.27倍至近669億元，同期屬第3階段的CRE貸款則升26%至250億元，加上作為分母的港CRE總貸款額減少5%至1238億元，令佔比大增。

恒生對信貸風險的定義，屬第2階段的貸款為首次確認入帳後，信貸風險大幅增加；屬第3階段貸款則為具有客觀減值證據，因而被視為違責或信貸已減值。兩類貸款均為當中已確認期限內預期信貸損失。

上半年CRE總貸款額減5%至1238億

恒生於港CRE的信貸風險一項指出，CRE仍面臨持續的下行壓力，因為供應過剩繼續對租金和資本價值產生負面影響，抵押品估值根據恒生現行做法進行更新，預期信貸損失亦在持續的負面轉移，和模型變化影響的共同推動下有所增加。恒生亦提到，在經濟狀况和市場氣氛改善之前，預計信貸轉移將於今年下半年進一步增加。另報告亦提到，恒生今年上半年撥備按年增2.24倍至49億元，其中25億元來自港CRE。

早前英國《金融時報》報道，匯控（0005）截至今年6月底已被減值或者被標注為信貸風險上升的港CRE貸款、佔香港總CRE貸款佔比，按年大增43個百分點至73%，更提到當中問題源自子公司恒生，引用分析師稱恒生有很大比例的貸款，均為貸款予小型房地產發展商及炒家（players）。匯控目前於香港貸款規模達2340億美元、當中320億美元屬為港CRE貸款。

金管局總裁余偉文早前撰文稱，預期信貸損失非壞帳，並引用數據稱本港銀行體系資本充裕、撥備充足，並且有良好財務實力以應對市場的波動。

