平保壽險新業務價值升近四成

純利跌近9% 中期息增逾2%

按各分類業務的股東應佔營運利潤，來自壽險及健康險業務的營運利潤，按年升3%至524.35億元；來自產險業務的營運利潤按年升1%至100.1億元；來自銀行業務的營運利潤按年跌4%至144.14億元。

壽險及健康險業務方面，期內新業務價值按年升近四成，平保表示其中代理人渠道新業務價值，按年升17%至143.97億元，另銀保渠道新業務價值按年升近1.7倍至59.72億元。按壽險保費總規模計，來自分紅險的保費按年升41%至499.2億元，佔總保費規模12.8%、去年同期則佔9.1%，平保先前曾表示有意以分紅產品作主打產品。

平安好醫生併表 一次過虧損34億

財險業務方面，上半年整體綜合成本率95.2%，按年下跌2.6個百分點，平保稱主要得益於車險費用優化及保證保險扭虧為盈。銀行業務方面，期內淨息差按年下跌0.16厘至1.8厘，撥備前營業利潤按年跌10%至495.52億元。公司保險資金投資組合非年化綜合投資收益率3.1%，按年升0.3個百分點。

平保表示，平安好醫生併表帶來價值34億元的一次過非經營虧損。值得一提的是，平安好醫生去年派特別息時平保選擇以股代息，收取約6.98億股新股份，令平安好醫生將成為平保間接非全資附屬公司，將公司財務業績併入平保財務報表。

另外，平保於去年7月發行過一筆35億美元於2029年到期的可轉換債券（CB），今年6月發行過一筆近117.65億港元、於2030年到期的CB。