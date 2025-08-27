明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

平保壽險新業務價值升近四成

【明報專訊】中國平安（2318）公布中期業績，作為公司派息參考的股東應佔營運利潤按年升3.7%至777.32億元（人民幣，下同）（見表），單計第二季按季升5%至398.25億元。平保上半年壽險新業務價值按年升近四成至223.25億元，純利按年跌近9%至680.47億元，中期息按年增逾2%至0.95元。平保期內有55.71億元的非經營損失，當中包括平安好醫生納入集團合併報表時帶來的一次過損益，另亦包括公司發行的美元、港元可轉換債券的轉股權價值重估損益等。

純利跌近9% 中期息增逾2%

按各分類業務的股東應佔營運利潤，來自壽險及健康險業務的營運利潤，按年升3%至524.35億元；來自產險業務的營運利潤按年升1%至100.1億元；來自銀行業務的營運利潤按年跌4%至144.14億元。

壽險及健康險業務方面，期內新業務價值按年升近四成，平保表示其中代理人渠道新業務價值，按年升17%至143.97億元，另銀保渠道新業務價值按年升近1.7倍至59.72億元。按壽險保費總規模計，來自分紅險的保費按年升41%至499.2億元，佔總保費規模12.8%、去年同期則佔9.1%，平保先前曾表示有意以分紅產品作主打產品。

平安好醫生併表 一次過虧損34億

財險業務方面，上半年整體綜合成本率95.2%，按年下跌2.6個百分點，平保稱主要得益於車險費用優化及保證保險扭虧為盈。銀行業務方面，期內淨息差按年下跌0.16厘至1.8厘，撥備前營業利潤按年跌10%至495.52億元。公司保險資金投資組合非年化綜合投資收益率3.1%，按年升0.3個百分點。

平保表示，平安好醫生併表帶來價值34億元的一次過非經營虧損。值得一提的是，平安好醫生去年派特別息時平保選擇以股代息，收取約6.98億股新股份，令平安好醫生將成為平保間接非全資附屬公司，將公司財務業績併入平保財務報表。

另外，平保於去年7月發行過一筆35億美元於2029年到期的可轉換債券（CB），今年6月發行過一筆近117.65億港元、於2030年到期的CB。

相關字詞﹕營運利潤 保費收入 新業務價值 可換股債券 平安好醫生 平安銀行 財險 壽險 平保 中國平安

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇