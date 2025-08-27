贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億

配股價折讓5.5%

贛鋒鋰業公布，擬配售4002.56萬股H股，佔擴大後股本約1.95%；配售價29.28元，較周一H股收市價30.98元折讓5.49%；所得款項淨額11.69億元。公司又建議發行2026年到期、息率為1.5厘的13.7億元可換股債券，初始轉換價為每股H股33.67元，較周一H股收市價溢價8.68%。若悉數轉換，債券將可轉換為約4068.9萬股H股，佔經擴大後股本約1.98%。債券集資淨額約13.46億元。

公司指出，集資淨額用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。贛鋒鋰業股價昨曾跌最多5.81%，低見29.18元，一度跌穿配股價，收報30.08元，跌2.91%。

心泰醫療控股股東減持逾3%

另外，心泰醫療公布，獲其中一名控股股東樂普醫療告知，以每股22.79元出售1114萬股，佔公司股本約3.21%，套現2.54億元。出售事項完成後，樂普醫療在公司持股量約為77.54%。公司稱，樂普醫療對集團的業務運營充滿信心，出售事項旨在提升公司股票的流動性。董事會預計，出售事項不會對集團的業務經營造成任何不利影響。心泰醫療昨收市跌12.7%，報23.96元。