港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點

明報記者

恒指低開115點，其後跌幅一度收窄至僅跌10點，高見25,819點。滬指尾段沽壓加劇，港股午後跌幅亦擴大，恒指以全日最低位收市，跌304點，報25,524點。國指跌1.07%，報9148點；科指跌0.74%，報5782點。

北水淨流入165億 低撈3港股ETF

大市成交金額減少14%至3178億元；北水淨流入165.73億元，終止單日流出，是8月19日後最多。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），分別淨買入逾65億元及近18億元。連同南方恒生科技（3033），三大港股ETF進佔成交榜首五名內。

重磅科技股普遍回吐，阿里巴巴（9988）跌2.6%；美團（3690）跌1.9%。生科股受壓，石藥集團（1093）跌4.3%，為表現最差藍籌股；國藥控股（1099）跌2.5%。

生科股受壓 石藥跌4.3%藍籌最差

匯豐環球研究發表報告，調高恒指、國指及富時中國指數今年底目標，潛在上升空間約7%至8%。當中，恒指目標調高4.6%，由25,830點上調至27,010點；國指目標調高1%，由9620點上調至9720點；富時中國指數調高7.6%，由28,830點上調至31,030點。

該報告指出，H股今年以來累升26%，較A股升13%顯著，H股過去存在大幅折讓，現時折讓已是5年來最小，H股估值變得昂貴，但在盈利增長和現金回報方面，H股及A股大致相同。該行現同時看好H股和A股，而非單是偏好H股，認為需要更平衡境內及外股票。

報告續指出，即使內地股市已經歷一輪上漲，但在估值、企業盈利增長、回報、投資者信心及政策支持等因素下，仍可支持股市繼續有好表現，維持內地股市「增持」評級。

內地ETF總規模首破5萬億關

另外， 官媒《證券時報》引述統計顯示，內地ETF總規模首次突破5萬億元人民幣大關，達到5.07萬億元人民幣。截至周二（26日）內地共有1273隻ETF，其中股票型ETF規模約為3.46萬億元人民幣。