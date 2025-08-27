明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

社署預留2.5億購買物業 作社福處所

【明報專訊】財政司長法團早前再入市，斥資1600萬元購入佐敦建邦商業大廈全層物業，面積2879方呎、折合呎價約5500元；社會福利署回覆本報表示，社署在產業署協助下，通過不同途徑物色合適處所進行洽購，而社署已在2025至26年度預留2.5億元進行相關工作，目標是在市場許可情况下，盡量購置最多數目的處所，以提供更多福利設施。

社署續指出，購置處所的進度，取決於市場上有否合適物業的供應，包括出售的處所是否有合適的消防、無障礙通道設施；面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調、放售價格是否在產業署參考市場價值釐定的可接受價格範圍內，等多項不同外在因素。由於過早披露已購置處所的詳情，或可能會影響政府當局正在洽購其他物業的工作，故不宜在現階段提供詳情。

購買進度取決市場有否合適物業供應

勞工及福利局長孫玉菡在2023年11月曾表示，社署已使用約1.5億元購入4個物業，分別位於深水埗區、中西區、東區及觀塘區，用於設立家長親屬資源中心、自閉症人士支援中心及提供到校學前康復服務。

南商金融創新中心中層單位1535萬沽

另外，市場再錄商廈蝕讓成交個案，荔枝角南商金融創新中心一個中層A7室，建築面積2132方呎，上月底以1535.04萬元易手、呎價約7200元；原業主於2021年6月以2660.7萬元購入，帳面蝕逾1125萬元或42%。

此外，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事尤明德表示，獲業主委託代理放售及放租觀塘鴻圖道83號商廈東瀛遊廣場高層全層，面積約11,997方呎，業主意向價約5999萬元（每呎約5000元），以現狀及交吉形式出售；單位亦放租，每月意向租金約15.5萬元、意向呎租約13元。翻查資料，業主2018年4月以9800萬元購入，若以意向價售出，有可能要蝕3801萬元或39%。

[香港地產]

相關字詞﹕東瀛遊廣場 蝕讓成交 南商金融創新中心 社會福利署 香港地產

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇