社署預留2.5億購買物業 作社福處所

社署續指出，購置處所的進度，取決於市場上有否合適物業的供應，包括出售的處所是否有合適的消防、無障礙通道設施；面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調、放售價格是否在產業署參考市場價值釐定的可接受價格範圍內，等多項不同外在因素。由於過早披露已購置處所的詳情，或可能會影響政府當局正在洽購其他物業的工作，故不宜在現階段提供詳情。

購買進度取決市場有否合適物業供應

勞工及福利局長孫玉菡在2023年11月曾表示，社署已使用約1.5億元購入4個物業，分別位於深水埗區、中西區、東區及觀塘區，用於設立家長親屬資源中心、自閉症人士支援中心及提供到校學前康復服務。

南商金融創新中心中層單位1535萬沽

另外，市場再錄商廈蝕讓成交個案，荔枝角南商金融創新中心一個中層A7室，建築面積2132方呎，上月底以1535.04萬元易手、呎價約7200元；原業主於2021年6月以2660.7萬元購入，帳面蝕逾1125萬元或42%。

此外，利嘉閣（工商舖）地產聯席董事尤明德表示，獲業主委託代理放售及放租觀塘鴻圖道83號商廈東瀛遊廣場高層全層，面積約11,997方呎，業主意向價約5999萬元（每呎約5000元），以現狀及交吉形式出售；單位亦放租，每月意向租金約15.5萬元、意向呎租約13元。翻查資料，業主2018年4月以9800萬元購入，若以意向價售出，有可能要蝕3801萬元或39%。

