經濟
香港地產

陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡去年9月結業後，該公司老闆陸毅強沽出多項物業，新近再售出跑馬地禮頓山相連戶；資料顯示，禮頓山6座高層A、B室，實用面積共3348方呎，上月以1.25億元售出，較單位2023年11月首度放售時叫價2.9億元，大減1.65億元或57%、實呎3.73萬元；陸毅強等早於2000年以5114.79萬元一手購入，持貨25年，帳面仍獲賺逾7385萬元或1.4倍。

值得一提的是，陸氏及相關人士自2023年底起，已接連售出約24個物業，包括銅鑼灣曦巒、禮頓山、紅磡都會軒及大圍雲頂峰等屋苑單位，套現逾3.2億元。

愛都4房1.13億沽 17年升值1.2倍

其他豪宅屋苑亦不乏名人入市。資料顯示，中半山愛都大廈3座高層E室，實用面積2888方呎4房雙套間隔，上月連車位以1.13億元售出、實呎3.91萬元，新買家以Essential Champion Limited作登記，公司董事蔡權安，除是香港稅務學會理事外，亦為「馬化騰基金會」董事之一；原業主於2008年以5050萬元以海外註冊公司名義購入，持貨17年，帳面獲利6250萬元或1.2倍。

資深投資者翁文通5280萬沽富豪海灣

另外資料顯示，赤柱富豪海灣單號屋，實用面積2817方呎，較早前以5280萬元易手、實呎1.87萬元，原業主為資深豪宅投資者翁文通或相關人士；翁氏等2004年以1.4億元購入富豪海灣4個洋房單位，上址為其中一伙。

民生屋苑方面，中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣曉悅一伙極低層D室，實用面積193方呎的開放式戶，以257.8萬元易手、實呎1.33萬元，料為屋苑歷來最低成交價；原業主2018年以426.8萬元買入，帳面蝕169萬元或約四成，連稅項及使費料實蝕187萬元或44%，料為屋苑歷來最大蝕幅二手成交。

曉悅開放戶258萬易手 業主蝕逾四成

代理消息稱，紅磡蕪湖居低層D室，屬實用面積224方呎開放式間隔，以280萬元易手，為屋苑約3年來最低成交價、折合實呎1.25萬元；原業主2018年以425萬元購入，帳面已蝕145萬元或34%，連稅項和使費估計實蝕約160萬元或38%。

相關字詞﹕蝕讓成交 曉悅 富豪海灣 名人沽貨 禮頓山 舒適堡 豪宅成交 樓市走勢 二手成交 二手市場 香港地產

