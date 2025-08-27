歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%

據成交紀錄冊顯示，今次成交的歌賦山道1號屋，實用面積11,451方呎，5房5套間隔，設10,357方呎花園，連泳池及按摩池，另連天台和平台，以10.88億元售出、實呎9.5萬元。資料顯示，歌賦山道1、3、5號共設3幢洋房，早於2013年售出3號洋房予內地客，當年作價6.5億元，若以實用面積5842方呎計，實呎高達11.12萬元；意味上述新成交呎價，較同屋苑洋房12年前的成交呎價低約15%。

天瀧峻譽‧渣甸山同錄成交

另本月新盤成交持續活躍，迄今累錄逾1700宗一手買賣，其中恒地（0012）等啟德跑道區天瀧，連續兩日錄得成交，最新售出第8座10樓A室，實用面積1259方呎4房雙套間隔，成交價4548萬元，實呎3.61萬元。中信泰富旗下港島大坑道峻譽‧渣甸山，則以2713.65萬元售出第2座19樓A室，為實用面積687方呎兩房戶、實呎3.95萬元，

新界方面，新地（0016）沙田瓏珀山，以2937萬元售出King Tower 1的26樓Villa A室，3房1套連書房間隔，實用面積1211方呎連260方呎平台、實呎逾2.4萬元。

滙都連錄17宗撻大訂 周六重售

不過，市場亦有新入伙盤錄撻大訂；泛海（0129）元朗洪水橋滙都，新近連錄17宗終止交易個案，該批單位實用面積321至498方呎，2023年7月首輪銷售時，以452.3萬至753.6萬元售出；若以樓價一成計，料每單位遭發展商殺訂約45萬至75萬元，以總成交額逾1億元計，估計發展商殺訂逾1000萬元。另發展商已公布新銷售安排，該批單位將於本周六（30日）以招標形式重售。

