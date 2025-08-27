話你知：前身為中巴柴灣車廠

值得一提是，中巴2017年股東周年大會，於柴灣車廠舉行，當時有股東批評中巴只與太古地產合作，而不採取競投形式去取得更佳回報；公司董事顏亨利稱，柴灣車廠轉用途條款苛刻，當局又未定補地價條款，願意與其合作的發展商不多，整個項目涉資料達100億元計，中巴沒有能力應付，相信透過與太古合作及特別利潤分攤機制，可取得不俗回報。

補地價逾45.4億 每呎樓面6539元

另翻查資料，項目分兩期發展，整個項目於2021年由太古地產與中華汽車（0026）完成補地價，作價逾45.4億元，若以可建樓面694,278方呎計，折合每方呎樓面補價為6539元，其中包括692,275方呎住宅樓面，以及約2002方呎商業樓面。項目由太古地產和中華汽車分別持有80%及20%權益，亦將提供一個有蓋公共交通交滙處，以及毗鄰約4.3萬方呎的公共空間供社區人士使用。

