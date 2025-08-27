海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場

明報記者 馬涔之

提供592伙的海德園1期，於今年1月獲批預售樓花，預計關鍵日期為2026年8月，樓花期長約1年；而項目2期由1幢物業組成、涉258伙，目前正待批預售樓花同意書。

最高折扣15% 即日起收票

至於海德園1期首張價單，包括20個1房戶、84個2房戶、16個3房戶，實用面積418至899方呎，價單定價753.8萬元至2288.1萬元，扣除最高折扣15%（包括3%現金付款折扣、3%印花稅補貼折扣、1%「太古地產住宅」折扣及8%限時折扣），單位折實價640.7萬至1944.9萬元、折實實呎15,328至21,634元，整批折實平均呎價17,565元。

入場單位為2座5樓F室，實用面積418方呎1房連開放式厨房間隔，折實價640.7萬元、折實呎價15,328元，向西南望柴灣市景；而3房入場單位為第2座5樓B室，3房1套連多用途房，實用面積899方呎，折實價1720.5萬元、折實呎價19,138元，向東北望內園泳池景為主。

至於建築期最高折扣則為12%，與即供即相差3個百分點

與筲箕灣傲華年初劈價後呎價相若

可留意的是，協成行旗下筲箕灣傲華，部分餘貨今年初劈價約25%，折實平均呎價約17,180元，意味與海德園1期是次開價相當接近。此外，相較去年同為東區樓盤、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE首推30伙折實均呎19,503元，亦低約一成；較4年前恒地（0012）東區THE HOLBORN首批折實均呎28,888元，更低39%。

杜偉業：戶型多元 迎合不同買家需求

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，海德園1期即日開始收票，項目涵蓋多元戶型、景觀開揚，迎合市場上不同人士的需求，包括換樓客、家庭客及投資者等。

另一港島全新盤亦準備登場；嘉華（0173）旗下天后嘉居‧天后，日前上載樓書後，今日亦將開展宣傳推廣；項目提供74伙，涵蓋兩房及3房，標準單位包括46伙兩房戶、23伙3房戶，另設5伙特色單位，標準戶實用面積361至477方呎，特色戶實用面積324至986方呎；項目預計關鍵日期為2026年11月，樓花期約15個月。

[香港地產]