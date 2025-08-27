基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇

AI提升部分行業生產力 助發掘長線贏家

今年上半年美國關稅及地緣政治的不確定，導致市場預期持續轉變，從而引發市况波動。Ruskin表示，以今年4月美國「解放日」為例，美國公布「對等關稅」後的數日內，市場情緒隨即由追逐風險（Risk On）轉向規避風險（Risk Off）。令人驚訝的是，「解放日」後的短短數周內，市場風險胃納出現超乎市場人士預期的反彈，市場情緒再次由Risk Off 轉向Risk On，反映市場對美國關稅的憂慮持續消退，惟關稅對消費者及企業帶來的實際影響仍有待觀察，再加上地緣政治等不確定因素，預期下半年環球市場仍趨向波動。

儘管下半年市况仍波動，Ruskin指出，目前環球股市正處於適合由下而上選股狀態，為發掘市場長期贏家的好時機，基於疫情導致很多行業的狀况變得異常，不少股份受到這些特殊因素衝擊，隨着各行業自疫後逐步復常，許多異常狀况已除，近月確實看到個別股份的波幅正在減低，認為現時市况較容易區分贏家及輸家。以工業股為例，疫後異常的去庫存及補庫存狀况，令投資者無法從中了解實際的終端需求，再者現階段由創新帶來的市場轉變，如AI正提升部分行業的生產力，也有助投資者發掘長線贏家。

工業股料增資本開支 AI成催化劑

Ruskin續稱，下半年要發掘被市場低估，估值未能反映公司前景的投資機會，可留意工業及醫療保健兩大板塊。工業股方面，過去兩年行業除受疫後去庫存影響外，也受到美國政治的不確定影響，先是美國總統大選，其後又面對關稅政策，導致不少工業股延後投資計劃，至今疫後去庫存雖已告一段落，關稅政策尚存不確定性，但根據該公司與企業的交流及最新調查發現，企業正規劃未來兩年開支，並樂觀預期資本開支限制將於數月內鬆綁，更重要的是，工業板塊具長期利好趨勢，其中包括工業領域應用AI的大趨勢。

他續稱，隨着AI於工業應用上的普及化，有助於降低成本，並有助於提升生產力，而此等因素將推動自動化及近岸外包的發展，基於近岸外包需依賴自動化，自動化需資金投入，而AI正是關鍵的催化劑，工業股這些長期利好因素相互促進，將於關稅不確定性消退後，發揮更顯著的作用。事實上，AI是近年推動美國生產力上升（見圖1），其中一個重要因素。

醫療股可留意藥業等子領域

至於醫療保健板塊，Ruskin表示，該板塊中以藥業股面對的挑戰較大，包括來自美國關稅及最惠國待遇（MFN）定價政策的影響，儘管醫療保健板塊面臨這些不確定性，但當中不少企業正通過創新保持競爭優勢，因此於板塊的數個子領域仍可發現具吸引力的投資機會，如藥業領域方面，可留意於肥胖症治療及免疫系統療法取得突破的相關企業，又如生物科技領域中，於罕見病及自身免疫疾病治療方案取得進展的相關股份，以及個別醫療器械企業，但提醒由於美國醫療補助計劃（Medicaid）在疫情期間擴張後，面臨預算縮減，該公司對醫療服務供應商持審慎態度。

業內不少公司對前景看法仍偏正面，根據截至今年6月13日的資料顯示，標普500指數內的醫療保健板塊中，約57%醫療保健企業的2025/26財年業績指引呈正面（見圖2）。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]