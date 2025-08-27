海德園1期 東區城市綠洲

明報記者 馬涔之

攝影 盧曼盈

樓花期長約1年的海德園1期，由第2、3座組成，涵蓋1房至3房戶型，實用面積介乎397至938方呎，其中兩房及3房標準單位（實用面積512至912方呎），分別有362伙及140伙，佔比約85%，適合家庭客及分支家庭客。

涉592伙 逾八成屬兩房三房戶

雖然海德園不算鄰近港鐵站，步行到柴灣港鐵站約需10分鐘，但柴灣公共交通網絡完備，主馬路包括小西灣道、柴灣道，並鄰近東區走廊、東區海底隧道等主要幹道，有多條巴士及隧巴士線前往港島、九龍、新界多區；例如，在柴灣乘搭城巴788號巴士往灣仔、中環，一般而言車程只需15至20餘分鐘。

小西灣道柴灣道多條巴士線往外區

太古地產早前預告，海德園未來擬提供兩年免費點對點7人專車服務，往返杏花邨及海德園，讓住戶可以更輕鬆往返東區指標商場太古城中心、及商業核心區太古坊等，詳情將適時公布，另項目提供243個車位。

起居購物方面，項目鄰近新翠商場、藍灣廣場、柴灣道市政大廈均不遠，住戶可在此購買各類日用品及餸菜。

兩房戶空間寬敞 大廳連露台

至於設於鰂魚涌太古坊康橋大廈的示範單位，以第3座39樓H室作為藍本，實用面積573方呎、兩房一套設計，樓層高度約3.08米，整體空間感充裕，屬新樓盤中，面積較大的兩房戶型。

單位客飯廳面積約200方呎，連接22方呎露台，增加室內採光度及空間感；主人套房寢區面積約85方呎(未計浴室)，內連16方呎工作平台，令室內更通爽；另一客房面積約55方呎。單位兩個洗手間均不設窗戶，分別在於客廁設淋浴間，主人套房則設浴缸，衛浴設備採用美國品牌KOHLER，包括淋浴水龍頭及頭頂花灑、面盆水龍頭等，浴室亦配有三菱電機浴室寳，臉盆下皆配備充裕收納空間。

單位另一設計特色，是採開放式廚房設計，廚櫃旁邊另設一個獨立儲物櫃，可作酒櫃用途。

部分高層單位料享海景

景觀方面，第2、3座A及B室，G及H室，分別向東北、或西北，可望柴灣市景，部分高層單位料坐擁海景；第2、3座C及D室，E及F室，分別向東南、或西南，望柴灣市景為主，但部分中高層單位料會望到墳景，準買家需留意。

翻查資料，太古地產於2021年公布，與中華汽車就前中巴柴灣車廠項目，完成換地要約，涉逾45.4億元，以最高可建樓面逾69.42萬方呎計，每方呎樓面地價約6539元。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]