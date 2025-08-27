明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

海德園1期 東區城市綠洲

海德園

【明報專訊】發展成熟的港島東區，新盤供應向來不多，太古地產（1972）牽頭發展的柴灣常安街海德園1期、涉單位總數592伙，部署短期正式開售；海德園系列最大賣點是擁有發展商名牌效應、戶型多元化外，住客會所連園林面積約8萬方呎，設逾30項康樂設施，當中包括戶外園林泳池，打造出城市綠洲的度假氛圍。

明報記者 馬涔之

攝影 盧曼盈

樓花期長約1年的海德園1期，由第2、3座組成，涵蓋1房至3房戶型，實用面積介乎397至938方呎，其中兩房及3房標準單位（實用面積512至912方呎），分別有362伙及140伙，佔比約85%，適合家庭客及分支家庭客。

涉592伙 逾八成屬兩房三房戶

雖然海德園不算鄰近港鐵站，步行到柴灣港鐵站約需10分鐘，但柴灣公共交通網絡完備，主馬路包括小西灣道、柴灣道，並鄰近東區走廊、東區海底隧道等主要幹道，有多條巴士及隧巴士線前往港島、九龍、新界多區；例如，在柴灣乘搭城巴788號巴士往灣仔、中環，一般而言車程只需15至20餘分鐘。

小西灣道柴灣道多條巴士線往外區

太古地產早前預告，海德園未來擬提供兩年免費點對點7人專車服務，往返杏花邨及海德園，讓住戶可以更輕鬆往返東區指標商場太古城中心、及商業核心區太古坊等，詳情將適時公布，另項目提供243個車位。

起居購物方面，項目鄰近新翠商場、藍灣廣場、柴灣道市政大廈均不遠，住戶可在此購買各類日用品及餸菜。

兩房戶空間寬敞 大廳連露台

至於設於鰂魚涌太古坊康橋大廈的示範單位，以第3座39樓H室作為藍本，實用面積573方呎、兩房一套設計，樓層高度約3.08米，整體空間感充裕，屬新樓盤中，面積較大的兩房戶型。

單位客飯廳面積約200方呎，連接22方呎露台，增加室內採光度及空間感；主人套房寢區面積約85方呎(未計浴室)，內連16方呎工作平台，令室內更通爽；另一客房面積約55方呎。單位兩個洗手間均不設窗戶，分別在於客廁設淋浴間，主人套房則設浴缸，衛浴設備採用美國品牌KOHLER，包括淋浴水龍頭及頭頂花灑、面盆水龍頭等，浴室亦配有三菱電機浴室寳，臉盆下皆配備充裕收納空間。

單位另一設計特色，是採開放式廚房設計，廚櫃旁邊另設一個獨立儲物櫃，可作酒櫃用途。

部分高層單位料享海景

景觀方面，第2、3座A及B室，G及H室，分別向東北、或西北，可望柴灣市景，部分高層單位料坐擁海景；第2、3座C及D室，E及F室，分別向東南、或西南，望柴灣市景為主，但部分中高層單位料會望到墳景，準買家需留意。

翻查資料，太古地產於2021年公布，與中華汽車就前中巴柴灣車廠項目，完成換地要約，涉逾45.4億元，以最高可建樓面逾69.42萬方呎計，每方呎樓面地價約6539元。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕睇樓手冊

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇