報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年8月27日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
【明報專訊】信達生物或考驗80元（圖）
相關字詞﹕
劉思明 技術取勝
上 / 下一篇新聞
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
prev
next