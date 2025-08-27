姜靜：美元跌 仍未穿區間底

【明報專訊】美聯儲正值多事之秋，9月議息會議前，市場仔細研究官員的所有言論，以判斷他們的立場，而總統特朗普則加大施壓力度，要求公開市場委員會減息。首先，上周五Jackson Hole全球央行會議上，主席鮑威爾中承認，就業市場面臨下行風險，可能需要調整政策立場。另外，特朗普提名經濟顧問Stephen Miran及即時解僱理事Lisa Cook，亦被市場解讀為影響美聯儲內的鴿派鷹派陣營分佈。兩個消息均進一步鞏固9月減息預期，期貨市場數據顯示，市場對9月減息押注升至八成以上。
儘管鮑威爾目前未對減息時間和路徑做出明確承諾，且公開市場委員會內部仍存在分歧，但在數月來一直反對減息的鮑威爾轉向，對減息持更開放態度，並承認就業市場下行風險，足以支持市場對9月減息的預期。
另外，副主席威廉斯引用研究結果表示，中性利率未顯著反彈，在2018年第三季至2025年第一季期間，中性利率估值僅相對溫和地增加四分之一到半個百分點，且推動中性利率下滑的全球人口結構與生產力增長趨勢未逆轉。若中性利率被認為較低，則目前聯邦基金利率比想像中更具限制性，因此近期減息的門檻會更低。
筆者所在的研究團隊認為，未來貨幣政策決策仍高度依賴數據，在9月會議前仍需要關注8月的通脹和就業市場數據。如果通脹與就業的風險大致平衡，則可以恢復減息。Jackson Hole全球央行會議後，美元下跌，但未突破最近交易區間底部。美元若要進一步顯著走弱，可能需要更多疲軟的數據，包括本周公布的耐用品訂單報告、消費者信心指數、核心PCE等。此外，本周還有幾名美聯儲官員發表講話，市場留意會否有更多鴿派傾向。
華僑銀行香港經濟師
[姜靜 外匯動靜]
相關字詞﹕姜靜 外匯動靜