姜靜：美元跌 仍未穿區間底

儘管鮑威爾目前未對減息時間和路徑做出明確承諾，且公開市場委員會內部仍存在分歧，但在數月來一直反對減息的鮑威爾轉向，對減息持更開放態度，並承認就業市場下行風險，足以支持市場對9月減息的預期。

另外，副主席威廉斯引用研究結果表示，中性利率未顯著反彈，在2018年第三季至2025年第一季期間，中性利率估值僅相對溫和地增加四分之一到半個百分點，且推動中性利率下滑的全球人口結構與生產力增長趨勢未逆轉。若中性利率被認為較低，則目前聯邦基金利率比想像中更具限制性，因此近期減息的門檻會更低。

筆者所在的研究團隊認為，未來貨幣政策決策仍高度依賴數據，在9月會議前仍需要關注8月的通脹和就業市場數據。如果通脹與就業的風險大致平衡，則可以恢復減息。Jackson Hole全球央行會議後，美元下跌，但未突破最近交易區間底部。美元若要進一步顯著走弱，可能需要更多疲軟的數據，包括本周公布的耐用品訂單報告、消費者信心指數、核心PCE等。此外，本周還有幾名美聯儲官員發表講話，市場留意會否有更多鴿派傾向。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]