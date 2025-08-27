明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案

【明報專訊】人工智能（AI）正獲本港銀行業界深度應用。渣打銀行與螞蟻國際昨（26日）宣布展開新合作，推出人工智能（AI）驅動的財資和外匯管理解決方案，整合螞蟻國際的外匯鷹序時序預測模型（Falcon）和渣打銀行的聚合流動性引擎（SCALE）。據介紹，方案將降低螞蟻國際及其客戶的外匯成本，並增強風險管理。

降客戶外匯成本 增強風險管理

該方案由雙方共同研發，隸屬渣打銀行外匯自動化計劃的一部分，專為支援企業實時且全天候的多幣種預訂與國際供應商結算的需求。根據介紹，上述兩個平台的整合能實現數據交換，以提供實時AI外匯預測功能，渣打銀行能以逾90%準確率預測螞蟻國際的外匯風險敞口，實現全天候、實時風險管理，並有效降低客戶的外匯對沖成本。

匯豐：生成式AI聊天機器人成功試行

另一邊廂，匯豐公布已於金管局與數碼港的生成式AI沙盒中成功試行聊天機器人用例。

匯豐稱，用例已於沙盒內模擬的各種客戶互動場景中試行，務求提升其性能並提高處理客戶查詢效率，所得數據將有助本港金融業應用生成式AI，有關用例將於今年第四季在金管局的公眾展覽上展出。

匯豐指出，生成式AI聊天機器人用途廣泛，能讓該行與客戶互動更個人化，亦可收集數據作深入分析、及生成更具彈性的內容。在金管局沙盒內試運行時，機器人亦能完成客戶互動，並毋須客服人員協助。另外，匯豐表示月初調查超過500名旗下匯豐One、卓越理財及卓越理財尊尚客戶，以了解他們對使用生成式AI銀行服務意向和困難。結果顯示72%客戶已於日常生活中應用生成式AI，更有八成受訪者願意用其處理日常財務，顯示生成式AI在革新銀行業方面有巨大潛力。不過也有五成受訪者指「個人私隱」是他們最關心的範疇，其擔心內容包括不當處理數據等。此外，49%受訪者對AI服務的準繩度有保留，亦有44%人不肯定生成式AI服務能否滿足其需要。

相關字詞﹕螞蟻國際 渣打銀行 生成式AI 展覽 人工智能 金管局 匯豐 銀行

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇