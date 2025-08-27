渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案

降客戶外匯成本 增強風險管理

該方案由雙方共同研發，隸屬渣打銀行外匯自動化計劃的一部分，專為支援企業實時且全天候的多幣種預訂與國際供應商結算的需求。根據介紹，上述兩個平台的整合能實現數據交換，以提供實時AI外匯預測功能，渣打銀行能以逾90%準確率預測螞蟻國際的外匯風險敞口，實現全天候、實時風險管理，並有效降低客戶的外匯對沖成本。

匯豐：生成式AI聊天機器人成功試行

另一邊廂，匯豐公布已於金管局與數碼港的生成式AI沙盒中成功試行聊天機器人用例。

匯豐稱，用例已於沙盒內模擬的各種客戶互動場景中試行，務求提升其性能並提高處理客戶查詢效率，所得數據將有助本港金融業應用生成式AI，有關用例將於今年第四季在金管局的公眾展覽上展出。

匯豐指出，生成式AI聊天機器人用途廣泛，能讓該行與客戶互動更個人化，亦可收集數據作深入分析、及生成更具彈性的內容。在金管局沙盒內試運行時，機器人亦能完成客戶互動，並毋須客服人員協助。另外，匯豐表示月初調查超過500名旗下匯豐One、卓越理財及卓越理財尊尚客戶，以了解他們對使用生成式AI銀行服務意向和困難。結果顯示72%客戶已於日常生活中應用生成式AI，更有八成受訪者願意用其處理日常財務，顯示生成式AI在革新銀行業方面有巨大潛力。不過也有五成受訪者指「個人私隱」是他們最關心的範疇，其擔心內容包括不當處理數據等。此外，49%受訪者對AI服務的準繩度有保留，亦有44%人不肯定生成式AI服務能否滿足其需要。