經濟

耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行

【明報專訊】耀才證券（1428）4月獲螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出以總代價28.14億元收購50.55%股權，其後有外電報道指交易引來內地監管關注。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，有關交易按正常程序進行，並會按規定每月披露進展。

應趁港股牛市 研24小時交易

許繹彬指出，目前港股市場「牛氣衝天」，耀才旗下客戶交易港股及A股的佔比於今年以來不斷上升、目前已近78%，交易以美股為主的環球股票佔比為22%，而去年前者則佔55%、後者為45%，他認為港交所（0388）應趁港股牛市，而順勢研究24小時交易機制，並指出香港不應落後於其他國際市場。

許繹彬提到，公司於人手方面一直有24小時團隊、並於港股交易時段結束後，提供其他市場的股票交易服務如美股，表示落實24小時交易機制「只欠東風」。他稱24小時交易除可以帶動港股交易外，延長交易時段後可帶動更多輪證、ETF的發行商，去發行更多美股相關產品，令港股市場「做大個餅」，同時亦可增加政府庫房收入。他預計若落實24小時交易，或可令大市成交額多增五成至七成、成熟後或更可翻倍。

耀才8月中時傳出因網絡供應商問題，而有客戶無法登入。許繹彬表示，耀才於上周六及日進行系統升級，周一港股近3700億元成交的情况下交易亦順暢，未來將做更多市場演習，令使用不同網絡供應商的客戶交易時暢通無阻。

相關字詞﹕許繹彬 延長交易時段 成交額 印花稅 24小時交易 港股 收購 螞蟻 耀才 耀才證券

