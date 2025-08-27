越秀地產中期核心純利跌12%

有信心全年1205億銷售達標

上半年越秀營業收入約為475.7億元，按年上升34.6%；毛利率約10.6%，按年跌3.1個百分點，惟較去年全年毛利率10.5%微升0.1個百分點。越秀今年首7個月合約銷售額675.06億元，已完成全年1205億元目標的56%。集團總經理兼執董朱輝松指出，有信心完成全年目標，因為中央已定調要大力令房地產「止跌回穩」，隨着各個地方政府因城施策及落實政策「組合拳」，對行業支持力度是一直加強。集團上半年合約銷售額仍按年增11%，跑贏同行，下半年會加強庫存去化力度等，按全年新增供應2354億元，只要達到約51%便能達標，且下半年供貨主要集中在強一二線城市，如上海、北京及廣州等項目，認為能完成全年目標。

至於毛利率方面，董事長林昭遠稱，毛利率與去年全年大約持平，目前毛利率超出10%水平已是符合目前行業情况。而上半年入帳項目均價較高，因上海、北京項目比重提高等原因，上半年公司再進行了約5.32億元的撥備，則是按會計師評估進行。

談及土儲策略，管理層指今年投資市場前高後低，一季度北京、成都、杭州等城市熱度很高，集團「避其鋒芒」；在二季度投資市場轉向理性，相信「有錢在手，下半年應該會有斬獲」。