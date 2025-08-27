明報新聞網
經濟

匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬

【明報專訊】證監會發稿指出，匯豐銀行在2013年至2021年期間發表關於香港上市證券研究報告時違反披露規定，遭該會譴責並罰款420萬元。該會稱，根據其與金管局合作調查發現，匯豐在上述期間發表的研究報告中，沒有披露及或錯誤披露其與多家公司之間的投資銀行業務關係，估計有逾4200份關於香港上市證券研究報告的披露受影響。

料4252份報告受影響

證監會指出，匯豐於2023年3月自行向金管局及證監會匯報，指其就香港證券發表報告遺漏及不正確披露其與發行人或新上市申請人之間的投資銀行業務關係。兩間監管機構及後合作展開調查，發現該等披露事件，問題源於匯豐在系統之間的數據紀錄和配對存在缺失。受影響的研究報告登載於匯豐環球研究的網站和匯豐私人銀行的平台上。證監認為，匯豐沒有以適當的技能和小心審慎的態度行事，亦沒有設立有效的系統及監控措施，以確保遵守披露規定及其研究報告中披露內容的準確性。匯豐發現披露問題後，進行了抽樣審查，推斷出有7705次遺漏或不正確的披露，估計在有關期間內對4252份關於香港證券的研究報告構成影響。

證監會決定紀律處分時，已考慮到所有相關情况，包括沒有證據顯示客戶因有關披露問題而蒙受損失；匯豐已進行審查，以識別有關違規行為的根本原因及範圍；亦已採取措施改善其系統及監控措施，防止日後發生違規行為；及匯豐與金管局及證監會合作解決在調查中所識別的關注事項。

