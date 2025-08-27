比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐

比亞迪泰國廠是比亞迪在海外的首座乘用車生產基地，位於羅勇府WHA工業區，佔地約96萬平方米，年產能約15萬輛。該工廠去年7月投產，可處理冲壓、塗裝、焊接和總裝四大汽車製造關鍵工藝。對於是次出口歐洲，比亞迪汽車（泰國）總經理柯育濱表示，泰國廠生產的DOLPHIN車型首次出口歐洲市場，代表比亞迪全球化戰略又一次突破，也彰顯泰國在全球新能源汽車供應鏈中的關鍵地位。

DOLPHIN車型首出口歐市場

比亞迪已規劃在近年與北京關係友好的匈牙利建設廠房，在當地生產的汽車將在歐洲市場售賣，以規避關稅問題。不過上月底比亞迪據傳已將匈牙利新電動汽車工廠的量產計劃推遲至2026年，並且至少在量產後的前兩年時間工廠都將以低於設計產能運行，其中量產首年度產量預計為數萬輛，遠低於15萬輛的預計量產能力。

對上一次比亞迪在海外工廠有新動向，是上月初比亞迪在巴西舉行巴西乘用車工廠首車下線儀式，據悉該工廠將生產純電動和插電式混動車型，規劃產能15萬輛。現時比亞迪已確認的海外工廠至少有9座，已投產的包括巴西廠、泰國廠、烏茲別克廠及印度廠。根據過往公開報道，4座工廠滿負荷運轉下，年產能相信可超過60萬輛。