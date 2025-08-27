明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

比亞迪泰工廠逾900電動車出口歐

【明報專訊】比亞迪（1211）旗下比亞迪汽車（泰國）周一宣布，其泰國廠生產的電動車首次出口至歐洲市場，首批共計超過900輛，出口目的地包括英國、德國和比利時。

比亞迪泰國廠是比亞迪在海外的首座乘用車生產基地，位於羅勇府WHA工業區，佔地約96萬平方米，年產能約15萬輛。該工廠去年7月投產，可處理冲壓、塗裝、焊接和總裝四大汽車製造關鍵工藝。對於是次出口歐洲，比亞迪汽車（泰國）總經理柯育濱表示，泰國廠生產的DOLPHIN車型首次出口歐洲市場，代表比亞迪全球化戰略又一次突破，也彰顯泰國在全球新能源汽車供應鏈中的關鍵地位。

DOLPHIN車型首出口歐市場

比亞迪已規劃在近年與北京關係友好的匈牙利建設廠房，在當地生產的汽車將在歐洲市場售賣，以規避關稅問題。不過上月底比亞迪據傳已將匈牙利新電動汽車工廠的量產計劃推遲至2026年，並且至少在量產後的前兩年時間工廠都將以低於設計產能運行，其中量產首年度產量預計為數萬輛，遠低於15萬輛的預計量產能力。

對上一次比亞迪在海外工廠有新動向，是上月初比亞迪在巴西舉行巴西乘用車工廠首車下線儀式，據悉該工廠將生產純電動和插電式混動車型，規劃產能15萬輛。現時比亞迪已確認的海外工廠至少有9座，已投產的包括巴西廠、泰國廠、烏茲別克廠及印度廠。根據過往公開報道，4座工廠滿負荷運轉下，年產能相信可超過60萬輛。

相關字詞﹕匈牙利 比亞迪 電動車 泰國 關稅

上 / 下一篇新聞

海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
海德園首批120伙 折實均呎1.75萬 東區11年低 1房折實近641萬入場
話你知：前身為中巴柴灣車廠
話你知：前身為中巴柴灣車廠
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
歌賦山道1號屋呎售9.5萬 較屋苑12年前低15%
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 25年帳賺逾倍
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
社署預留2.5億購買物業 作社福處所
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
港股隨A股低收 恒指挫逾300點 匯豐上調年底目標見27010點
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
贛鋒鋰業配股發可換股債 集資逾25億
平保壽險新業務價值升近四成
平保壽險新業務價值升近四成
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
恒生港CRE信貸風險佔比半年急增
中石油中期少賺5.4%
中石油中期少賺5.4%
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
蔚來激光雷達供應商圖達通申併SPAC上市
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
匯豐報告披露缺失 遭證監罰款420萬
越秀地產中期核心純利跌12%
越秀地產中期核心純利跌12%
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
農夫山泉半年多賺22% 續不派中期息
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
耀才CEO：螞蟻收購按正常程序進行
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
渣打伙螞蟻推AI財資外匯管理解決方案
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
中美貿易休戰 Temu恢復中國直送商品 美周五撤全球小包裹關稅豁免
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
美上月耐用品訂單 按月跌2.8%勝預期
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
法政府面臨倒台危機 拖累歐洲股市下跌
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
張兆聰：資金轉炒落後 小米等可吼
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
PAObank3個月港元定存年利率2.5厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
建行亞洲英鎊定存3個月年利率5.38厘
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
姜靜：美元跌 仍未穿區間底
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
技術取勝：比亞迪或再挑戰50天線
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
劉思明：內銀股率先轉弱值得關注
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
周顯：比特幣沒用 為真正「貨幣」
湯文亮：先搵買家後搵盤
湯文亮：先搵買家後搵盤
海德園1期 東區城市綠洲
海德園1期 東區城市綠洲
會所設園林泳池 羅馬式浴室
會所設園林泳池 羅馬式浴室
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇
基金特區：柏瑞投資Kenneth Ruskin：工業醫療股浮現投資機遇