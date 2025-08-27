港上月進出口增速加快 勝預期 出口亞洲金額升19% 輸台貨值新高

明報記者 黃志偉

對美出口跌幅收窄至7.6%

按地方劃分，7月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升19.3%，較6月的17.2%升幅有所擴大。對中國內地出口按年升幅放緩至16.1%（見表），對越南、台灣出口分別增長42.1%及91.9%；至於除亞洲的目的地外，對美國出口按年跌幅收窄至7.6%，對荷蘭出口則下降42.1%。值得留意是7月本港出口至台灣金額創歷來新高，事實上從台灣財政部公布的7月進出口數據亦顯示，7月台灣進口貨額（相當於外地出口至台灣）為歷年單月次高，當中電子零組件與資通與視聽產品類別分別按年升41.4%及66.8%。

從中國內地進口按年升16.3%，從越南進口的升幅顯著擴大至129.3%，金額亦創新高。韓國進口亦由6月跌27.1%轉升0.8%。不過，從美國進口由6月按年升3.9%轉跌8.8%。

從主要商品類別來看，「電動機械、儀器和用具及零件」出口按年升22.8%，金額創2021年12月後新高，進口升21.9%。「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口增速由6月的2.6%擴大至32%，進口由17.7%加快至49.8%，進出口金額是2021年12月後新高。不過，「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口轉跌4.4%，進口升幅放緩至0.7%。

政府發言人：美關稅影響國際貿易

政府發言人表示，7月輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口進一步明顯增長，輸往美國和歐盟的出口則繼續下跌。展望未來，亞洲尤其是內地經濟持續增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續為香港的商品貿易表現提供支持。然而，美國高企的關稅水平及其關稅政策持續的不確定性，或會在短期內開始影響國際貿易流向。

大新料今年出口增長10%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，中美貿易前景預料仍然不明朗，部分出口商尋求開拓亞洲及東南亞地區新市場，或繼續推動相關地區出口增長。

該行估計，今年出口增長或錄得約10%升幅。