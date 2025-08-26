報料
經濟
2025年8月26日星期二
股市最前線
憧憬美減息 港股創近4年高 升490點逼近26000 北水轉淨走14億
東風擬重組分拆嵐圖上市 股價升54%
拼多多利潤遠勝預期 管理層稱難持續
奧克斯電氣招股 公開發售分貨可最多佔35%
滬限購鬆綁 今起外環外買樓不設限
羅兵咸稱中國半年併購 突破1.3萬億 升45%
匯豐推新定息按揭 低H按0.77厘 3及5年定息2.73厘 分析：可吸中長線用家
首日人幣債回購優化 金管局：錄30億交易
建滔中期利潤派息齊增逾七成
世華首財季虧損擴大 營業額跌1%
中資科企申港穩定幣 結合數字銀行
認識港美穩定幣監管異同
社工結合街坊力量增服務效果
Puma大股東擬賣盤 股價飈 據報接觸安踏李寧等潛在買家
特朗普轟NBC及ABC 籲撤銷電視台牌照
FT：出版商研應對「Google Zero」
楊智佳：恒指未見頂 升勢仍健康
天星12個月港元定存年利率2.4厘
華僑3個月美元定存年利率4厘
陳頴峯：歐央行數字貨幣加速發展啟示
黃雯怡：股市旺 中金上望26元
薛偉傑：SpaceX力拓客機上網服務 逾20航企簽約採「星鏈」
技術取勝：建滔20天線料沽壓重
何民傑：鮑威爾「放鴿」 通脹陰霾未消
鼎泰豐頂替馬莎 進駐朗豪坊
劉思明：跟炒AI概念 須分清投機與投資
周顯：富豪不會賣自住樓
湯文亮：生存要自己爭取
內地生開學前 呎租百元租西環納米樓 不足200呎月租約2萬 高峰期一手買入回報3.8厘
朗城滙1房511.8萬沽 4個月炒貴8%
財政司長法團1600萬入市渡船街商廈
Blue Coast II四房呎價逾3萬破頂
港大郝德傑道重建計劃收逾10份意向
天星12個月港元定存年利率2.4厘
【明報專訊】經天星銀行手機應用程式開立12個月港元定存可享2.4厘年利率。（圖）
