楊智佳：恒指未見頂 升勢仍健康

美國聯儲局主席鮑威爾於上周五Jackson Hole全球央行會議當中，發表鴿派言論，9月17日美國重啟減息的機會高唱入雲，帶動港股市場周一上漲。即使港股顯著上漲，並未見禾雀亂飛、雞犬皆升的超買見頂迹象，不似是過往港股中短期見頂的慣常現象，而藍籌股表現普遍比二三線股為佳，未見即時見頂下跌的風險，升勢尚算健康。

不過，無論美股還是港股，近期都看得見資金熱中於追落後。假若投資者把資金投放於風險較高、走勢落後的細價股，真正做到禾雀亂飛，便是消耗好友購買力的現象，港股進入中線調整的機率便增加。

當禾雀亂飛 港股或中線調整

長期而言，要知道減息的利好是否充分反映於股市上，的確觀察細價股份的動靜是合理之舉。減息惠及整體經濟之餘，亦會減低股票的融資成本，客觀的影響是令借錢以槓桿買入股票的需求增加，目前連息也未確定減，效應理應未完全反映。

另一方面，若投資者憧憬美國持續減息，對於科技股以及未有盈利股份的利好程度更高，資金有可能逐步由盈利基礎強勁的股份，擴散至盈利欠佳、估值低殘的概念股之上。目前人工智能概念的炒作，只限於一批盈利增長股份，以至實質業務跟人工智能十分相關的股份，尚未擴散至無盈利基礎、只流於概念的個股，長線來說並未進入超買。

泡沫是因資金氾濫而產生，美國持續減息或許帶來催化劑。若要數最近似的，可能是1999年至2000年的dot.com熱潮，未來的減息效應有可能將AI概念及非AI概念的兩極化程度進一步加劇，26年前只要有dot.com便有得炒有得升，未來一年，減息趨勢更加確定之時，或許會出現很多突然開拓AI業務公司，消息一出，資金蜂擁而至。最極端的情况，投資者可能連AI龍頭的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）都拋棄，將資金押注於流於炒作AI的股份之上。

AI不停進化推動增長 溢價合理

美股估值已達歷史上的高水平，至於港股面對內地經濟放緩的陰霾下，恒生指數仍然一步步逼近市盈率約14倍的歷史平均估值，同時反映股市存在「AI溢價」。不過「AI溢價」一方面是很堅實的，因為AI不停進化，亦不停提供收入增長，未來幾可肯定基數會增加至推動整體經濟增長，因此「AI溢價」是合理的憧憬，不過「AI溢價」究竟有多高才變得不合理？很難有準則去量度，至少美股目前估值未拋離歷史高位，談不上離譜，而上述的AI妖股熱潮尚未展開，目前仍算是看好AI的長線投資者可以放心的時間。

可見將來，大家應該避開泡沫？還是擁抱泡沫？風險便由各位自行判斷，總括而言，讀者要有心理準備，美國持續減息很大機會推動真正泡沫的產生然後爆破，歷史總會如此重複。

[楊智佳 還看今朝]