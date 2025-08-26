明報新聞網
經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：SpaceX力拓客機上網服務 逾20航企簽約採「星鏈」

【明報專訊】近3年來，SpaceX的「星鏈」（Starlink）低軌道衞星網絡憑藉其低延時和高頻寬的優勢，成功打入了客機上網服務市場，至少已經和20多間航空公司簽約合作，包括歐美和中東的著名航空公司，大有重塑市場的態勢。

歐美中東均已建立立足點

綜合媒體報道，去年9月13日，美國聯合航空就和SpaceX簽約，計劃在其全部1000多架客機上安裝「星鏈」的設備，以便在機上免費為乘客提供高速上網服務。有關安裝工程將會在未來幾年陸續完成。當時，SpaceX的航空業務總監Nick Galano透露，這令到已簽約使用「星鏈」服務的客機大幅增加接近增加一倍，增至大約2500架之多。今年7月8日，英國維珍航空亦宣布和SpaceX達成協議，將由2026年第三季開始，在其「波音787」、空中巴士A350和A330neo客機上採用「星鏈」網絡，來升級機上的上網服務，預計2027年底完成改造。維珍航空的聲明表示，該公司將成為首家採用「星鏈」來提供機上Wi-Fi上網服務的英國航空公司。8月20日，美國阿拉斯加航空集團亦宣布，將會在明年開始安裝「星鏈」系統，在它的機隊內提供上網服務。據知情人士透露，即將簽約使用「星鏈」的，可能還有英國航空，以及中東地區的第三大航空公司沙特阿拉伯航空。其中，沙特阿拉伯航空計劃在超過140架客機上使用「星鏈」。如果成事，這將會繼卡塔爾航空之後，成為「星鏈」在中東海灣地區的另一個重要立足點。

有趣的是，沙特阿拉伯主權財富基金投資的Neo Space Group亦正在發展客機衛星上網服務。但沙特阿拉伯航空似乎等不及，寧願選擇使用它的競爭對手「星鏈」。據報道，除了歐美市場之外，馬斯克（Elon Musk）特別希望發展中東市場，尤其是富有的海灣六國。因為該地區擁有業界最新潮和最豪華的航空公司，也是長途飛行的重要中轉樞紐。例如，總部設於迪拜的阿聯酋航空，就擁有全世界最龐大的波音和空中巴士遠程寬體客機機隊，以服務豪華而聞名。若能取得該公司的合約，將標誌着一個里程碑。所以，SpaceX一直在與阿聯酋航空洽談，此外還有海灣航空和迪拜航空。

性價比碾壓傳統業者

現時，民航機內的Wi-Fi上網（In-flight Wi-Fi）服務，主要都是透過通訊衛星從太空向飛機發射信號，來實現網絡覆蓋，以解決地域限制。但長期以來，在飛機內透過衛星上網，都被公眾認為是收費昂貴、速度慢、性價比低兼且不太穩定的服務。SpaceX的「星鏈」之所以能夠在機內上網服務市場異軍突起，從傳統業者手上搶到客戶，原因在於它是由近地軌道衛星組成的通訊網絡。有別於傳統業者透過地球靜止同步軌道（GEO）或者中軌道衛星來提供的上網服務，「星鏈」的低軌道（LEO）衛星群能夠大幅縮短信號傳輸延遲至數十毫秒級別，接近地面的5G網絡體驗。

此外，SpaceX的「星鏈」網絡已經有多達大約8000枚低軌道人造衛星，不論是覆蓋還是頻寬，都是同類服務當中首屈一指者，理論上可以令飛機內上網的速度最高達到500Mbps。而實際運作上，根據美國網絡測速機構Ookla今年第一季透過Speedtest.net收集的數據，夏威夷航空公司透過「星鏈」提供的機內上網服務的中位數下載速度為161.76Mbps，上載速度為20.47Mbps，延遲時間只是74毫秒。而英國航空透過地球靜止同步軌道衛星提供的機內上網服務的中位數下載速度為22.57Mbps，上載速度為3.9Mbps，延遲更高達827毫秒。

這些技術優勢，令透過「星鏈」上網的飛機乘客即使身在過萬米高空，也能夠流暢地進行各種高頻寬網絡活動，包括：視像會議、網上遊戲，以及高清視頻點播服務等。據悉，航空公司採用「星鏈」服務，需要先支付硬件安裝費用，然後再按月支付每個座位的連接費用。其中，在「波音737」客機上安裝「星鏈」系統的費用約為每架30萬美元，而更大型和座位更多的「波音787」夢幻客機的安裝費用約為每架50萬美元。至於每個座位的月費，則會因為多個因素而變動，包括航空公司願意簽訂的合約年期等。其中一名知情人士表示，在某些情况下，「星鏈」的每個座位每月收費約為120美元；若需要收看視頻點播等服務，則另加120美元費用。相信有關月費已經比傳統業者低了一截。

隨着繼續發射衛星，「星鏈」的全球覆蓋將會進一步增強，尤其是在偏遠和跨海洋飛行的航線上，其優勢將會更加突顯。業界分析認為，SpaceX的「星鏈」在機內上網服務市場上取得突破，既拓展了它的商業化邊界，亦將會重塑該服務的收費和服務標準，大幅降低其使用門檻，以往收費高而又速度慢的業者將會逐漸被淘汰。據報道，新西蘭航空近月甚至開始測試，在螺旋槳支線客機上也透過「星鏈」提供上網服務。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

相關字詞﹕科技觀潮

