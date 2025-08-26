黃雯怡：股市旺 中金上望26元

A股市場成交額連續多日突破2萬億元（人民幣，下同），昨更突破3萬億元，為去年10月8日以來首次。上證指數突破3800點，刷新10年新高。市場流動性寬鬆加上人民幣利率下滑，居民儲蓄搬家，料可推動股市上漲延續。上交所官網顯示，今年7月A股新開戶數繼續增長，達196.36萬戶，較去年同期新開戶數增長近71%，環比增長超19%。若股市進一步走升，金融券商板塊仍有進一步上漲空間。

龍頭券商中金公司（3908）具品牌效益，核心投行業務受惠今年上半年港股成交量活躍，收入有望明顯改善。上半年公司港股保薦項目16個，市場份額31%，承銷規模35億美元，市場份額22%，均排名市場第一。此外，受惠於市場回暖，7月公司買方投顧資產保有規模突破1000億元，料在賺錢效益推動下，財務管理業務有望進一步增長。公司首季度營業收入57.1億元，淨利潤20.44億元，同比增長約65%。此前發布盈喜，預期上半年純利為34.54億至39.66億元，按年增長55%至78%。公司將於8月29日發布業績，料可受惠於市場回暖和估值修復，可候回吐23港元吸納，上望26港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]