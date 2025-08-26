FT：出版商研應對「Google Zero」

Google：未察覺網絡流量大降

AI摘要會在搜尋結果頂部，提供對搜尋查詢的詳細答案，用戶毋須點擊資料來源，即可獲得總匯結果。這雖然提升了用戶體驗，卻可能抽走原本導向出版商的流量，出版商將這種流量下跌現象稱為「Google Zero」。根據專業出版商協會（Professional Publishers Association）5月發表的報告，媒體集團的「內容被使用，但未獲得回報，其知名度和價值正在下降」。約一半受訪的媒體集團稱，過去一年的搜尋流量有所下降。

貝恩策略顧問的研究指出，約五分之四的消費者，在至少40%的搜尋中，依賴「零點擊搜尋結果」，即毋須點擊進入網站，直接獲得AI總結的內容。對於食譜、園藝、生活知識等易於被總結的內容，用戶點擊資料來源的動機也較低。

Google向《金融時報》回應，每天持續向各網站引導數十億次點擊，未察覺網絡流量總量出現外界所說的大幅下降。無論AI工具的影響程度如何，出版商正為網站重要性降低做準備。一些出版商正尋找新的創收方式，例如會議直播、新聞廣播節目等，爭取收入多元化，與用戶建立直接的聯繫。

（金融時報）

[國際金融]