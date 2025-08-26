特朗普轟NBC及ABC 籲撤銷電視台牌照

或要求年付百萬美元續牌

特朗普周日（24日）在旗下社交媒體Truth Social發帖，稱這兩家電視網絡對其報道，「97%是負面消息」，完全無視他「極高的支持率」，質疑它們是「民主黨的宣傳工具，理應由FCC撤銷牌照」，以免威脅民主社會。霍士新聞稱，不清楚特朗普引用的97%數據來源。

FCC主席：正調查NBC

據保守派媒體監督組織「媒體研究中心」（MRC）早前發布的研究指出，NBC、ABC和CBS在特朗普第二任期上任頭100天的晚間新聞報道，有「92%」是負面。

共和黨籍的FCC主席卡爾（Brendan Carr）已對Comcast旗下的多元、公平及包容（DEI）節目展開調查，並調查NBC與旗下地方廣播分支機構的關係。NBC隸屬NBC環球（Comcast（美：CMCSA）子公司），而ABC隸屬迪士尼（美：DIS）。

特朗普與多家媒體陷入法律糾紛。去年美國總統大選期間，特朗普控告CBS新聞節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）播出民主黨總統候選人賀錦麗的專訪誤導大眾。今年7月，CBS母企派拉蒙（Paramount）同意支付1600萬美元，與特朗普達成和解。

此外，美國廣播公司新聞網（ABC News）早前亦同意向特朗普支付1500萬美元，以換取特朗普撤銷誹謗訴訟。

特朗普在第一任期也曾將矛頭指向NBC。2017年，NBC指特朗普呼籲擴大美國核武庫，被特朗普否認相關說法，並質疑是否應吊銷該電視台的牌照。

（綜合報道）

[國際金融]