Puma大股東擬賣盤 股價飈 據報接觸安踏李寧等潛在買家

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，德國運動品牌Puma（德：PUM）的最大股東皮諾家族（The Pinault family）正與顧問合作，開始接觸Puma的潛在買家，可能為促成Puma出售作準備。據稱，他們已接觸安踏（2020）和李寧（2331）等潛在競購者，以了解其對收購Puma的興趣。消息稱，該家族也向其他美國運動用品公司，以及中東主權財富基金詢問興趣。

有意賣盤的消息傳出後，Puma昨晚股價曾急升兩成，創2001年10月以來最大升幅，市值亦增至32億歐元（約292億港元）。面對運動裝備需求疲軟，加上美國加徵關稅的影響，Puma股價在過去12個月，截至上周五跌約五成。

皮諾家族為開雲控股股東

皮諾家族目前透過家族控股公司Artémis，持有在德國上市Puma的29%股份。Artémis 也是Gucci母企、法國奢侈品集團開雲（Kering）的控股股東。知情人士表示，皮諾家族可能會在任何交易，尋求相當大的溢價。Puma發言人昨晚拒就報道回應。

Puma最近數季多次發盈警

Puma成立於1948年，去年銷售額為88億歐元（約803億港元），在全球聘用約2.2萬員工，是英超球隊曼城、葡萄牙足球國家隊等贊助商。不過該品牌近年增長乏力。

在新任行政總裁Arthur Hoeld領導下，Puma尋求改革，但該公司最近幾季（包括上月），多次發出盈警。相比下，On、New Balance和Hoka等品牌近年贏得更多客戶，並佔據更多零售商的貨架，而Adidas及Nike等運動巨頭的銷售也有所改善。

安踏旗下擁有Fila、Descente、Kolon Sport和Jack Wolfskin等品牌。在2019年，安踏參與一個財團，以約46億歐元收購芬蘭Wilson網球拍及Louisville Slugger棒球棒製造商Amer Sports Oyj。

至於李寧，除核心品牌李寧外，亦銷售多個自有、特許或與第三方設立的合資/聯營企業經營的其他品牌體育產品，包括紅雙喜乒乓球產品、AIGLE戶外運動用品。

道指標指早段回落

美聯儲主席鮑威爾上周五釋出減息信號，推動美股三大指數顯著上漲後，道指及標普500指數昨早段回落，納指大致持平。市場等待AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）在香港時間周四凌晨公布業績。該股已成AI行情的風向標，其業績將迅速傳導至整個AI產業鏈。該股早段微升，不過追蹤該股，加上蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）等美股「科技七巨頭」的一籃子指數昨早段跌0.4%。在美國政府同意收購晶片商英特爾（Intel）（美：INTC）的10%股份後，該股早段升逾2%。

白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）昨表示，政府購入英特爾的股份，是創建主權財富基金廣泛策略的一部分，該基金將涵蓋更多公司股份。此外，周五公布的美聯儲首選通脹指標——美國核心個人消費支出（PCE） 物價指數，也是決定利率走勢的關鍵。

（綜合報道）

