建滔中期利潤派息齊增逾七成

建滔積層板多賺28% 增中期息

最近市場興起人工智能（AI）熱潮，亦帶動工業股在相關配套投資。建滔集團主席張國榮表示，集團已因應AI行業、5G/6G及電動車行業所需，開發所需的低介電玻纖紗、玻璃布、相關的銅箔、線路板及HUD板，以達至垂直整合。現時已投資1.5億元，並有首套窯爐設備生產低介電玻纖紗，並且預期未來兩年增加9套設備去配合業務所需，估計涉及再投資約12億元。集團亦正因應AI行業所需，開發專用的線路板生產線，執行董事張定成預計，會涉及投資8億到10億元，並會分期投資。

此前建滔集團已取得銀團融資80億元，加上還有95億元備用信貸，張國榮相信足夠應付資本開支。至於新建成與AI相關的物料，由於目前產量相對細，不足以應付現時集團本身下游生產所需，因此現階段會以外銷為主。他又稱，集團過去6年未有參與收購地皮，料將來不會再涉足地產發展。但是以手上的租盤每年均可供應租金貢獻，並將部分樓盤以租代售，相信可予保留。

張國榮昨日在業績發布會上稱，集團的投資組合約120億元，對恒生指數後市感到樂觀，並預期在內地熱錢流入下，港股有望在今年見3萬點。現時比亞迪（1211）及國泰航空（0293）分別佔建滔的投資組合少於5%及8%。他亦認為中移動（0941）是好投資並可以用作收息，並謂會買自己公司股份。