經濟

匯豐推新定息按揭 低H按0.77厘 3及5年定息2.73厘 分析：可吸中長線用家

【明報專訊】港元拆息在本月中回升，超低H按實際利率結束，重回3厘以上水平。市場貸款需求仍然不高，銀行近期積極推進按揭業務，匯豐昨日公布推出新定息按揭計劃，3年和5年定息期內年利率均為2.73厘，較現時新做H按實際利率的3.5厘低0.77厘，定息後利率以P-1.75厘計算，與現時新做H按相同，而3年期定息按揭倘提早清還，罰息期只有兩年，較H按的3年為短。市場人士稱，雖然美國未來有機會減息，但匯豐是次定息利率並不高，鎖息期較短，定息立即可較H供慳息、同時利率穩定，可吸引中長線用家使用。

明報記者 歐陽偉昉

定息按揭計劃申請期即日起至12月31日，需於明年4月底前完成貸款提取，成功申請客戶可獲現金回贈。以貸款金額500萬元、供款年期30年計算，定期按息在定息期內每月供款20,359元，較現時新做H按每月供款的22,452元，少付9.32%或2093元。惟須注意的是，定息按揭不設與按息掛鈎存款利率，即等同按揭餘額一半的存款，可享有與按息相同的利率。

1個月港元拆息過去3個月低企，6月時低見0.524厘，但隨着港元資金流動性收緊，拆息上周三曾升至2.8577厘，昨報2.7272厘跌4.34點子（1厘等於100點子），連跌3日。市場普遍預期美國下月或減息，若拆息降至1.43厘以下，新做H按實際利率（一般為H+1.3厘）便會低於定息。

經絡：1個月拆息或挑戰3.5厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，雖然短期拆息或會觸及1.43厘，不過美國經濟似為處於滯脹，認為不會太快減息甚至有加息可能，未來1個月拆息或反覆向上，有機會挑戰3.5厘水平。他相信拆息不會長期處於低位，認為用家可以考慮定息按揭。他又指出，定息按揭鎖定指定年期的息率，避免日後利率波動風險，相信將會吸引部分非固定收入人士，或長線投資收租人士選用。另外早年選用發展商高成數按揭的業主，亦可轉按慳息，相信選用定息比例有上升空間。

H按鎖息上限亦會影響定息按揭吸引力，假設美國今年減息帶動港元最優惠利率（P）再降0.25厘，即2022年美國加息前水平，屆時新做H按鎖息上限將降至3.25厘，仍會高於定息0.52厘。過去實際按息明顯低於1個月拆息，多間銀行曾於2023年9月將鎖息上限提高0.5厘。至於未來鎖息上限會否下調，曹德明則認為機會不大，雖然銀行希望爭取按揭業務，不過同時亦要顧及資金成本，除非其他貸款需求太弱，銀行坐擁太多閒置資金，否則預期鎖息上限不會如以往加息前進取，例如早前建行亞洲推H+1厘按揭，同時將封頂上調訂在P，較同業普遍高2厘。

相關字詞﹕最優惠利率 按揭 港元拆息 減息 匯豐

