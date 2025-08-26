羅兵咸稱中國半年併購 突破1.3萬億 升45%

料全年高雙位數增長

同時，上半年延續了超大型交易（單筆交易額逾10億美元）的上升趨勢，錄得29宗，較去年同期的17宗以及去年下半年的22宗大幅增加；其中20宗為內地戰略型交易，近半數由國有企業（SOEs）推動。行業分佈方面，高科技錄7宗超大型交易、醫療健康及工業分別錄6宗及5宗。

外資併購有回暖迹象

不過，期內私募股權交易則下跌3%；外資併購仍處低位，只約30宗；中國內地企業的對外併購亦偏軟，錄得133宗，按年減少6%。羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合伙人、併購事務稅務主管合伙人倪智敏表示，這主要由於地緣政治緊張所致，尤其是敏感度較高的行業如「高新科技」，但近期留意到內地企業對外併購方向開始轉向東南亞、拉丁美洲、東歐等市場；同時外資併購趨勢有回暖迹象，因內地經濟逐步恢復並開始減息。然而，併購交易量要重回2016至2021年間的高峰水平，相信短期內未能達到；而且交易金額仍然處於歷史較低水平。

報告提到，上半年中國內地企業的對外併購完成了3宗超大型交易，均發生於英國、德國及法國等歐洲主要市場，交易金額按年增加。按交易金額計，歐洲依然是中國內地企業最重要的海外投資目的地。