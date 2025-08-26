滬限購鬆綁 今起外環外買樓不設限

按息不再區分首套二套房

按照上述規定，滬籍居民家庭和滬籍成年單身人士，在外環外購買住房不限套數；在外環內限購兩套住房。對於非滬籍家庭或單身人士，自購房之日前在該市連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上者，在外環外購買住房不限套數；包括新建商品住房和二手住房；滿3年及以上的，在外環內限購一套住房。

另外，人行上海總部則發通知指出，根據人行關於商業性個人住房貸款利率政策規定以及上海市政府調控要求，對上海市商業性個人住房貸款利率定價機制進行調整。在利率定價機制安排方面，上海市商業性個人住房貸款利率不再區分首套住房和二套住房。

根據上海市房地產市場形勢及上海市政府調控要求，上海市市場利率定價自律機制指導銀行業金融機構做好落實工作，規範市場競爭行為，維護市場秩序。銀行業金融機構應根據本機構經營狀况及客戶風險狀况等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水平。

萬科漲一成 融創升6.6%

受再有一線城市放寬限購條件等消息刺激，昨日內房股炒上，一眾中期錄得巨虧的內房勁升，當中萬科（2202）升近一成、融創中國（1918）升6.6%；連近期專注賣樓的新世界發展（0017）亦升5.1%。一眾小型房企如富力（2777）、寶龍（1238）亦升4%至5%，藍籌內房龍湖（0960）升5.22%，國企越秀地產（0123）升4.28%，中海外宏洋（0081）更升近7%。