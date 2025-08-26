奧克斯電氣招股 公開發售分貨可最多佔35%

首季純利9.3億 按年升23%

奧克斯電氣引來5名基石投資者，包括國企中國郵政集團旗下中郵保險、中郵理財，亦包括湖南鋼鐵、西藏源樂晟及中金（3908）、深圳永信及國泰海通（2611）。假設以招股價中位數16.71元為最終發售價，以及超額配股權和發售量調整權未獲行使，5名基投認購股份佔IPO股份28.1%，另5名基投禁售股為半年。

奧克斯電氣主要產品為家用空調及中央空調，今年首季純利按年升23%至9.3億元人民幣，收入按年升27%至93.5億元人民幣，當中89.5%的總收入來自家用空調。

雙登股份暗盤最少升73%

雙登股份（6960）昨日暗盤報捷，三大暗盤至少升73%，當中富途暗盤升幅最多，升83%至26.62元，不計手續費，以一手500股計、帳面賺6055元。其公開發售部分超購3785倍，一手中籤率0.06%，涉資逾4200萬元的「頭搥飛」亦未能穩獲一手。

另外勁方醫藥科技和大行科工，分別於昨日和剛過去周日（24日）通過上市聆訊。而研發腫瘤治療生物醫藥的應世生物昨日遞表向港交所申請來港上市，中信證券及建銀國際為聯合保薦人。

明報記者 江陵凱

[新股]