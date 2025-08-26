拼多多利潤遠勝預期 管理層稱難持續

次季經調整純利327億 跌5%

拼多多次季在「百億減免」基礎上推出「千億扶持」，所提述規模冠絕全行。趙佳臻表示，從財務角度看，次季公司一系列投入必然導致收入增速放緩，利潤按年下降。集團未來將持續了解商家面臨的挑戰，在「千億扶持」計劃下推出針對性幫扶措施。

盤前升逾一成後曾倒跌

財務副總裁劉珺坦言，由於競爭激烈，季度收入增長進一步放緩，而持續的投資可能繼續影響短期盈利能力。她也認為，次季的盈利情况不應作為公司未來幾個季度業績的參考，公司重點是創造長期價值，而非短期財務表現。

主要業務方面，拼多多次季網絡行銷服務及其他收入為557.03億元，按年增13%；交易服務收入為482.82億元，按年相若。拼多多於加大投資的同時，也嚴控經營成本，期內公司總營運費用323.33億元，按年增5%，增幅不及收入增幅，帶動經營利潤率按年改善8.7個百分點至24.8%。不過公司季內經營現金流淨額216.4億元，按年大減51%，主因是純利下降和營運資本變化。

6月底美團（3690）旗下社區團購業務美團優選退出大部分虧損地域，只拼多多旗下多多買菜仍在營運。趙佳臻指出，相關業務確需長期、大量的投入，公司會加大符合業務規劃的投入，會從產品的品類、服務質素等方面，做更多實際、長期的投入，為產業鏈參與者提供協助。