經濟

憧憬美減息 港股創近4年高 升490點逼近26000 北水轉淨走14億

【明報專訊】美國減息預期升溫，亞洲股市普遍上升，人民幣向好，上海股市再創逾10年高位。港元拆息回落，港股創近4年高位（見圖），恒生指數逼近26,000點，成交亦配合升至4個月高位，科技、金融、地產、資源、賭業股都受追捧，但北水轉淨流出。

明報記者

憧憬聯儲局為9月減息打開大門，降低融資成本，資金昨流入亞太區股市，澳洲股市曾創新高，滬深300指數升逾2%，見逾3年高位，上證綜指升1.5%，逼近3900點，續創逾10年高位，內地股市成交突破3萬億元人民幣；美元回軟利好亞洲股市，日、台、印尼股市近日均曾創新高（見表），韓股昨升逾1%，台股升逾2%，而日本股市則因為擔心日圓升值而高開後回順。

北水交易額突破千億

恒指昨高開267點後，中午前升幅曾擴大至579點，高見25,918點，為近4年高位，之後高位徘徊，收報25,829點，升490點或1.9%。國指升168點或1.9%，收報9248點，是1個月高位。科技指數曾升3.55%，升幅是逾3個月最大，收報5825點，為5個月高位，升177點或3.1%。

大市成交增加逾29%至3697億元，北水交易額突破1000億元，兩個數字都是逾4個月最多。但北水轉為淨流出13.76億元，主要淨沽盈富基金（2800）、小米（1810）和中芯（0981），當中盈富走資約23.5億元。北水淨買入最多都是科技股，包括本周公布業績的阿里巴巴（9988），以及快手（1024）和中興通訊（0763），三者合計淨買入逾10億元。

ATMXJ領漲 藍籌新貴做好

重磅科網股ATMXJ領漲大市。內地加強反「內捲」，禁止以低於成本價銷售商品，阿里、快手升幅都逾5%，阿里收報124.5元，創逾3個月高位，成交倍增至201.76億元，是逾1個月最多，單一股份貢獻恒指106點升幅。騰訊（0700）三連升，昨升2.4%至614.5元，創逾4年高位。百度（9888）、網易（9999）更升逾6%，是表現第二及第三好的藍籌股。

藍籌「新貴」都向上，京東物流（2618）升近7.4%；同時獲納入恒指及國指的泡泡瑪特（9992）再創新高，升1.94%報326.6元；中電信（0728）亦升0.8%。

個別車股受捧，東風（0489）分派新能源車嵐圖H股在香港上市，母公司溢價私有化餘下業務，股價飈54%（見另文）；蔚來（9866）推出新車，市場憧憬有助毛利率，股價抽高15.2%。

香港證券分析師協會理事溫傑認為，過去經驗顯示，港股與A股走勢相近，並非此消彼長，應不會出現「班資回朝」，加上受惠美國減息憧憬，若公司業績配合，短期未必需要估頂。市場正觀望恒指會否突破2021年高位26,200點，但要留意投資者會否轉為擔心美國經濟衰退、貨幣供應等因素。

