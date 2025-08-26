港大郝德傑道重建計劃收逾10份意向

上述物業位於郝德傑道8至10號，地盤面積約5.9萬方呎，涉及14.9萬方呎，按地契要求，將興建不多於48伙，涉及約14.9萬方呎樓面，落成後單位將作銷售。中標者負責重建項目，包括整個項目諮詢、建築、銷售安排和物業管理等，住宅部分需採「組裝合成」建築法（MiC）。港大發言人曾稱，計劃旨在為大學物業探討潛在發展機會和尋求市場建議，並為隨後的招標等過程篩選潛在合作伙伴，接獲的意向書將用作參考用途。有關物業早於1964年落成，由兩座13層高住宅大廈組成，提供48個實用面積2731方呎的住宅單位，港大2015年逾9億元購入其中46伙，折合均呎約7175元，較當時市場預期下限每呎8000元低近12%。

另外，第一太平戴維斯稱，長洲兩幅發展地皮CCIL 4 RP及CCIL 52放售，分別佔地約7988及5000方呎，意向價約3800萬元。

長洲兩地皮放售 意向價3800萬

第一太平戴維斯投資部副主管及資深董事陳汝軒表示，其中CCIL 4 RP地皮已於去年獲城規會批准改劃用途為「住宅（丙類）9」，並將地積比率由0.2倍大幅增加至1.58倍，獲批面積約為12,581方呎，而CCIL 52地皮，則可參考CCIL 4 RP，向城規會申請放寬地積比率及高度限制。他又稱，物業曾是殖民時期的英軍哨站，位處長洲地勢最高點，享有無遮擋的南海全景。