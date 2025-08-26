Blue Coast II四房呎價逾3萬破頂

長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II四房海景戶招標成績理想，3日內售出7伙，集團擬上調此類戶型的招標意向價，加幅約3%；Blue Coast系列去年開售至今沽986伙，佔全盤單位總數1200伙的82%，套現總額186億元。

海德園1期今日開價

另南豐表示，集團旗下灣仔Queen's Cube，銷售情况理想，售出逾九成單位，反映樓市交投氣氛明顯較去年活躍。南豐表示，市場對核心市區住宅的需求依然殷切，預料今年下半年樓市穩步復蘇。其他港島盤亦不乏成交，新地（0016）及新世界（0017）合作、屬現樓的西半山巴丙頓山，最新沽出12樓E室，實用面積500方呎兩房戶，成交價1190萬元、實呎2.38萬元。此外，太古地產（1972）牽頭、樓花期長約1年的柴灣海德園1期，亦趁勢今日公布首張價單，估計下月初正式發售。

凱柏峰柏瓏昨共沽32伙

啟德跑道區新盤亦持續錄成交，中海外（0688）牽頭、已屆現樓的維港‧灣畔，透過招標連售兩伙向維港景的第1A期3房單位，吸金逾5515萬元，包括第1A座16樓A室，實用面積819方呎，成交價2833.8萬元、呎價3.46萬元；維港‧灣畔第1A期，本月初至今透過招標，累售18伙3房戶。另恒地（0012）牽頭的跑道區天瀧，透過招標新售出第6座22樓A室，實用面積1085方呎3房戶，成交價3865萬元、實呎3.56萬元。至於信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰系列、元朗錦田柏瓏系列，昨日合共售出約32伙、套現約2.7億元。