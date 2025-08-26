財政司長法團1600萬入市渡船街商廈

資料顯示，上述物業為敦渡船街38號建邦商業大廈2樓全層，面積2879方呎，最新以1600萬元易手，呎價約5557元。雖然最新成交價大幅低於叫價，但由於原業主早於2009年以1060萬元入市，故現時帳面仍獲利540萬元或51%。新買家以The Financial Secretary Incorporated作登記。事實上，港府早於2019/20年度《財政預算案》宣布，由社會福利署、產業署負責於3年內，共斥200億元購置物業作社福設施，就上述成交，本報向社會福利署查詢，惟昨晚截稿前暫未獲回覆。

大圍舖1200萬沽 4年帳蝕四成

此外，舖位市場再有蝕讓，大圍積信街77至81號地下B號舖，地舖面積約1050方呎，連約500方呎閣樓，合共約1550方呎，最新以約1200萬元易手，呎價約7742元，原業主2021年以2080萬元購入，現帳面蝕讓約880萬元，蝕幅約42%。

先機信德中心銀主貨估值低購入價56%

事實上，商廈價值大跌，部分甲廈淪為銀主盤。其中由先機企業（0176）或相關人士於2017年以逾3.2億元購入的上環信德中心西座15樓 1501、1502、1510、1511、1512A及1512B 室，最新由銀主推出市場放售，據悉，物業最新估值約1.4億元，較當年購入價低約56%。高力表示，物業將以「現狀」交吉形式出售，截標日期為10月16日。高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，上述信德中心西座一籃子物業，建築面積約10,011方呎。若以市場估值約1.4億元計，呎價約1.4萬元。

另一方面，仲量聯行最新《香港地產市場觀察》報告指出，上月整體甲級寫字樓租賃市場錄得18.95萬方呎正淨吸納量，為連續4個月錄得正吸納量。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，上月底整體寫字樓空置率輕微回落至13.4%，然而租金跌勢持續，整體甲級寫字樓租金按月下跌0.5%。