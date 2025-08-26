朗城滙1房511.8萬沽 4個月炒貴8%

不過，另一邊廂，持有同區朗屏8號1房戶逾兩年的業主，卻要蝕讓離場。美聯助理區域經理張國成表示，朗屏8號第5座低層K室，實用面積386方呎，1房間隔，以457萬元獲外區上車客承接，實呎約11,839元；原業主2023年1月515萬元購入，持貨約2年半，帳面蝕58萬元或約11%，若連使費料實蝕約85萬元或16%。

此外，早前連錄多宗短炒獲利的啟德天璽．天，屋苑續錄租賃成交。香港置業助理分區董事陳澤桁表示，啟德新入伙大型屋苑天璽．天，本月暫錄約12宗租務成交，其中6座中層A1室，實用面積497方呎，兩房間隔，向南望園景，獲外區客以3.1萬元獲承租，實用呎租逾62元；業主去年11月以約1210萬元一手購入，租金回報約3.1厘。

至於近月入伙的將軍澳日出康城凱柏峰，亦再錄租賃個案。利嘉閣聯席董事鄭啟聰表示，凱柏峰1B座高層C室，實用面積約461方呎兩房間隔，望內園景，獲區內客以1.85萬元承租，實用呎租約40元；業主2022年以約901.5萬元一手買入，租金回報約2.5厘。

另外，中原分區營業經理吳啟業表示，大埔淺月灣二期單號屋，實用面積1953方呎，獲區內家庭客以5.8萬元承租，實用呎租約30元；業主2012年2190萬元一手購入，租金回報約3.2厘。