經濟

香港地產

內地生開學前 呎租百元租西環納米樓 不足200呎月租約2萬 高峰期一手買入回報3.8厘

【明報專訊】雖然近年納米單位做價已大不如前，甚至頻錄二手蝕讓成交，惟納米單位呎租卻持續隨大市急升。正當暑假進入尾聲，市場依然不乏內地生，趕於大學開學前入市租樓，其中毗鄰香港大學及港鐵站的西環半新盤，成為他們的主要入市目標，包括翰林峰、藝里坊．2號實用呎租均達百元水平。業主即使於4至5年前樓市高峰期時，以高價一手買入單位，但租金回報仍達3.8厘。此外，鄰近嶺南大學的屯門叠茵庭，亦新錄4名於嶺大就讀的內地生，合資以1.6萬元租住3房戶，並預付10個月租金涉約16萬元。

明報記者 馬涔之、林可為

距離9月開學不足一周，內地生住宅租務個案依然活躍。利嘉閣高級經理雷敏儀表示，西環翰林峰3座高層D室，實用面積199方呎開放式戶、望山景，獲內地生以月租2萬元承租，實用呎租約101元。業主2020年約610萬元、實呎高達3萬元向恒地（0012）一手購入單位，持貨約5年，租金回報約3.9厘。翻查資料，翰林峰最高實用呎租紀錄為105元（於去年錄得），意味上述新租務個案，與最高紀錄只相差4元或3.8%。事實上，翰林峰2座一伙高層C室，實用面積225方呎開放式戶、可望少海景，上周亦以月租2.2萬元租出、實用呎租高見98元，新租客同樣為內地生。雷又稱，翰林峰現有約15伙放租盤，開放式戶月租約1.8萬元起。

翰林峰藝里坊高峰期呎價達3萬

另一西環半新盤、同樣主力中小型單位的藝里坊．2號，亦錄內地生租務成交。中原高級分行經理黃保興表示，藝里坊．2號高層K室，實用面積196方呎開放式戶、望西區樓景為主，以1.95萬元獲內地生承租，並先付1年租金涉逾23萬元、實用呎租高見99.5元，創屋苑呎租新高紀錄。業主2021年以約609萬元、實呎高達3.1萬元向恒地一手購入單位，持貨約4年，租金回報約3.8厘。代理資訊顯示，藝里坊．2號原最高實用呎租紀錄，於去年7月錄得；當時屋苑一伙中層K室，同屬實用面積196方呎開放式戶，以1.8萬元租出、實用呎租約92元。換言之，上述新租務成交的實用呎租，將舊紀錄推高7.5元或8%。

嶺大內地生1.6萬租叠茵庭3房戶

此外，屯門區毗鄰大學的大型屋苑租盤，也不乏內地生入市。祥益高級分行經理古文彬表示，叠茵庭6座高層C室，實用面積575方呎3房1套間隔，最新以1.6萬元租出、實用呎租約28元，新租客為4名於嶺南大學就讀的內地生，並先付10個月租金涉約16萬元；由於業主早於1999年以約200萬元購入單位，持貨26年，租金回報高見9.6厘。

相關字詞﹕內地生租樓 叠茵庭 嶺南大學 藝里坊．2號 翰林峰 香港大學 納米單位

