經濟
拆解 穩定幣(系列之三)

中資科企申港穩定幣 結合數字銀行

【明報專訊】最近香港及美國相繼就穩定幣立法，市場憧憬穩定幣於各主要市場獲合法地位，將有助提升投資者信心，成穩定幣發展的催化劑。最近全球穩定幣市場規模進一步突破2700億美元，高盛估計未來市場規模可達數萬億美元。另有分析認為，本港穩定幣市場可望迅速增長，更有望吸引中資科技巨頭參與其中，並有助本港數字銀行（前稱虛擬銀行）發展。

明報記者 劉敬華

繼歐盟 《加密資產市場監管法案》（MiCA）的第一階段，即與穩定幣相關的條款於去年6月底生效後，美國《天才法案》（GENIUS Act）在今年7月於美國總統特朗普簽署下生效，本港的《穩定幣條例》亦於本月初生效。市場憧憬愈來愈多穩定幣法案實施下，穩定幣市場規模將持續擴大，高盛最新發表的報告指出，穩定幣立法持續推進，使該生態系統合法化，未來穩定幣市場規模有望增至數萬億美元，現正處於穩定幣淘金熱的開端。事實上，近月穩定幣市場增長確在加速，參考DefiLlama網站的數據，全球穩定幣市場市值先於今年6月突破2500億美元，至今年8月再超越2700億美元（見圖）。

彭博研究：港穩定幣規模或速升

目前穩定幣立法主要針對發行機構，以加強對投資者的保障。孖士打律師行合伙人柯倩文稱，根據本港《穩定幣條例》 （第656章），只有獲金管局批予牌照的機構，方可進行「受規管穩定幣活動」（regulated stablecoin activity） ，而在現時的穩定幣監管及發牌機制下，接受牌照申請發行穩定幣的範圍，暫時只涵蓋發行完全參照一種或多於一種官方貨幣以維持穩定幣價值的「指明穩定幣」（specified stablecoin），一般稱為「法幣穩定幣」（fiat-referenced stablecoin），而就發行穩定幣相關的「受規管穩定幣活動」則涵蓋：

（i）在業務過程中在香港發行指明穩定幣；或（ii）在業務過程中在香港以外的地方發行參照港元 （不論完全或局部參照） 的法幣穩定幣。

柯倩文續稱，按《穩定幣條例》規定，有資格申請牌照的人士必須是在香港註冊成立的公司，或「在香港以外成立為法團的認可機構」（即海外成立並獲金管局根據銀行業條例 （第155章） 發牌在香港經營銀行業務或接受存款業務的法團，但不包括屬經遷冊實體的認可機構）。

代幣化資產存商機 支付應用場景或激增

對於本港穩定幣發展，彭博行業研究銀行與金融科技行業資深分析師陳永富稱，香港穩定幣規模或將迅速成長，資產代幣化市場潛力達4.6萬億美元，規模龐大、可代幣化的優質資產池，可能迅速提振香港穩定幣的使用量，類似於USDT和USDC的發展路徑，這兩種穩定幣在目前價值3.5萬億美元的全球加密貨幣市場中充當交易媒介，而香港穩定幣或將吸引眾多中資科技巨頭參與，除代幣化資產的機會之外，支付應用場景也可能像USDT和USDC引領的其他穩定幣一樣激增。

富途集團董事總經理曾煜超早前曾表示，在本港穩定幣發行後，公司將探索讓用家以穩定幣作為平台餘額或持倉資產買入股票，並協助用家處理法幣清算及結算環節，以便其投資。此外，港府將於明年4月起規定本港的士必須向乘客提供最少兩種替代紙幣的付款方式，市場憧憬穩定幣有機會成為其中之一。

助吸大量新客 擁開發下游Web3產品能力

陳永富續稱，中資科技巨頭和金融機構着眼於代幣化資產交易和跨境支付，可能會與香港數字銀行締造合作關係，以推動穩定幣的發行。事實上，不少中資科技巨頭本身便為本地數字銀行股東之一（見表）。合作關係中，科技巨頭可憑藉其龐大的用戶和商戶網絡，幫助數字銀行克服規模劣勢，至於不少獲得中資科技公司支持的數字銀行，則可利用自身數字資產，幫助穩定幣發行人應對複雜的監管環境，而若將穩定幣應用程式加入數字銀行的系統，可望助數字銀行吸引大量新用戶，再加上開發下游Web3產品（例如加密貨幣信用卡和結算）的能力，將為數字銀行帶來許多傳統銀行沒有的優勢，且潛在的淨手續費收入增長，有助數字銀行實現業務多元化。

陳永富補充，香港通過《穩定幣條例》吸引以螞蟻國際為首的眾多知名發行人關注，並可能在香港引發數字資產熱潮，而香港將與歐盟、日本和新加坡等已出台加密貨幣和支付法規的其他司法管轄區展開競爭，至於香港數字資產發展政策宣言2.0，為打造代幣化金融中心奠定基礎，代幣化範圍將從綠色債券擴展至證券、存款及貴金屬，儘管全球代幣化資產規模到2033年或達18.9萬億美元，但香港資產池流動性不足，且依賴房地產，本港35.9萬億港元的非流動資產池（以房地產為主），既可能推動代幣化發展，也可能成為其限制因素，基於閒置率見18%紀錄高位下，本港寫字樓市場的低迷態勢可能持續，房地產估值的不確定，可能會抑制長期投資者對房地產代幣化的興趣，惟另一方面本港住宅可能只9%價值被用於銀行貸款的抵押品，其代幣化空間比新加坡、英國和美國更大。

[拆解 穩定幣(系列之三)]

相關字詞﹕拆解 穩定幣(系列之三)

