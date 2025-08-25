明報新聞網
經濟

三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則

【明報專訊】內地行業近年「內捲」情况引起政府關注。發改委、市場監管總局、國家網信辦聯合起草了《互聯網平台價格行為規則（徵求意見稿）》，於上周六（23日）公開徵求社會意見。此次公開徵求意見時間為1個月，《行為規則》出台時將為經營者保留必要的適應調整期。

規範價格競爭 設適應期

據發改委有關負責人介紹，《行為規則》適用於平台經營者、平台內經營者，並主要有四大方向：一是引導經營者依法自主定價；二是明確價格標示要求；三是規範價格競爭行為；四是建立協同共治機制。

以引導經營者依法自主定價為例，負責人表示，《行為規則》要求平台經營者合理制定收費標準並公示，新增或變更收費項目、規則、標準等，應當在首頁顯著位置公開徵求平台內商戶的意見。同時，保護平台內商戶自主定價權，要求平台不得違反電子商務法，採取限制流量、屏蔽店舖、下架商品或者服務等措施，對商戶的價格行為進行不合理限制或者附加不合理條件。

鮮活積壓商品可低價促銷

另外，《行為規則》規定平台經營者不得強制或變相強制商戶以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。但亦強調，若平台的商業模式是「對用戶長期免費的，且有利於推動創新進步、提升經營者和消費者長遠福利的」，可以不認定為低價傾銷；平台與商戶降價處理鮮活商品、季節性商品、積壓商品、臨期商品等，或者有正當理由降價提供服務的，亦不屬於低價傾銷。

