經濟

內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長

【明報專訊】各大型內地國有銀行計劃於本周五公布中期業績，摩根大通報告預期上半年整體內銀純利按年跌約1%，其中農業銀行（1288）純利料升3%、交通銀行（3328）升2%，其餘4間大型銀行跌1%至2%。摩通預期下半年內銀淨息差溫和收窄，但手續費收入受惠財富管理回升、資產質素保持穩定，預期收入和盈利能力較上半年改善，摩通預期下半年交行純利增長可至10%，農行增速6%，建設銀行（0939）、中國銀行（3988）和工商銀行（1398）各增3%至4%。

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入為內銀最主要收入，去年人行下調1年期貸款市場報價利率（LPR）0.35厘後，今年5月再減0.1厘，削弱銀行淨息差。

H股料有8%上行空間

摩通稱據其模型預期，內地減息周期接近完結，今年下半年減息0.2厘後，明年不會減息，7月政治局會議亦未有再提及減息。另一方面，隨着定期存款到期，過去多次下調存息的效果會加快反映，加上貸款持續增長，將有助淨利息收入下半年重拾增長。

每當股市表現不佳，大型內銀股由於盈利、派息穩定，股份會獲追捧，惟遇股市暢旺時則通常跑輸大市。滬深300指數自4月7日見底至上周五累升21.97%，惟滬深300銀行指數同期只升13.29%。

摩通認為下半年內地宏觀經濟環境較上半年具挑戰性，未必能帶動資金大規模換至增長股。該行估計今年內銀A股股息率仍有4.3厘，高於10年期債息和3個月理財產品收益率，因此仍然看好內銀股，預期內銀A股和H股分別尚有15%和8%的上行空間。

金監總局早前公布第二季商業銀行指標，整體銀行上半年淨利潤按年下跌1.2%至1.24萬億元（人民幣，下同），不過單計第二季則上升0.07%。大型銀行第二季純利增長2.15%，高於上半年的1.08%，股份制銀行上半年利潤跌1.97%，單計第二季則升1.23%。內銀第二季淨息差按年跌0.12個百分點至1.42厘，大型銀行按年跌0.15個百分點至1.31厘，股份制銀行則跌0.08個百分點至1.55厘。

光大證券報告指出，年初貸款重新定價、有效信貸需求不足等，拖累銀行資產收益率走低，第二季新發放貸款定價尚在歷史低位，而5月政策利率下調和按揭提早償還壓力增加，推動現存貸款利率較首季進一步下降。不過，5月銀行下調存息自律上限和活期存息，推動核心負債成本也明顯下行，有助第二季淨息差僅微幅收窄。

券商：打擊內捲或助穩息差

人行工作會議要求打擊內捲式競爭，光大預期過低貸款利率和過高存款利率有望進一步受限，全年淨息差可穩在1.4厘水平。

