投保儲蓄壽險 留意紅利非保證

明報記者 袁國守

根據香港存款保障委員會（存保會）去年公布的香港人「儲蓄安全感」指標調查，受訪的準退休人士（50至65歲在職人士）認為，每人平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用，即一對夫婦退休便需要多於千萬元，較2019年同樣調查多4%。

由此可見，為了退休，為了「安全感」，不少香港人都努力儲錢，除了定期存款、強積金（MPF）、基金和股票之外，保險產品特別是有分紅成分的終身人壽、儲蓄人壽或有儲蓄成分的危疾保險，多年來廣受大眾歡迎。簡單來說，這類保險產品稱為「分紅保單」，即除了身故或危疾保障外，保險公司會向保單持有人派發非保證利益（紅利），讓保單持有人分享保險公司的利潤。

一般而言，保險公司派發紅利的方式有3種，而3種紅利的金額皆為非保證，實際派發方式以個別保單的條款為準。概括來說，第一種為「周年紅利」，特點是保險公司以現金形式，於每年派發及支付予分紅保單的投保人，而已派發的數額通常將不會改變，投保人可按保單條款，選擇提取保單紅利或將其保留於保險公司，以滾存非保證利息。第二種為「復歸紅利」，這種紅利的面值會永久附加於保單的保額上，於受保人身故時支付；當保單因身故以外的原因而終止時（例如退保），其現金價值會按折讓價值支付予投保人。第三種是「終期紅利」，保險公司會一次過於保單終止時支付，例如身故、退保或保單期滿時；保險公司每次公布的金額可能會調整，會於支付紅利時才釐定實際金額。

分紅保單保費一般高於純保障產品

分紅保單可提供潛在回報，一般是經一段長時間滾存後，保單累積的紅利有機會超過所繳保費，為保單帶來回報。當然，由於具分紅成分的壽險產品，既有保障，又提供回報，保費自然也較高。就相同保額而言，分紅保單的保費一般高於純保障產品，例如定期人壽保險或沒有儲蓄成分的危疾保險。

投資者及理財教育委員會（投委會）提醒，購買分紅保單還要留意兩個要點：紅利並不保證及提早退保可能有重大損失。投委會指出，分紅保單提供的回報，一般分為保證利益及非保證利益兩部分。顧名思義，非保證利益（紅利）並非保證派發，保險公司會按投資策略和表現、賠償經驗、營運開支等因素，決定派發多少紅利；投保人最終收取的紅利，有機會高於或低於《利益說明文件》所預期的投資回報，在極端情况下，紅利甚至可以是零。

目前，在市場上銷售的分紅保單，有不同的保證及非保證利益比重。一般而言，非保證佔比愈高，潛在回報可能較高，但回報波幅亦較大，所以購買儲蓄壽險前，當閱讀《利益說明文件》，不要只着眼於總累積價值，還應留意當中多少是保證，多少是非保證。投委會指出，《利益說明文件》會按不同的預期回報情景，包括基本情景、樂觀情景及悲觀情景，列出退保價值及身故賠償額，幫助投保人了解預期回報的差異。此外，投保人可以透過分紅實現率了解保險公司過往派發非保證利益的表現，但要留意的是，此乃過往表現的參考數字，並不是保險公司將來派發紅利的指標。

提早退保或有重大損失

至於購買分紅保單要注意的另一要點「提早退保可能有重大損失」，是指一般的分紅保單都是長期保險產品，部分年期甚至是終身；假如在保單生效初期甚至中期退保，可能無法全數取回已繳交的保費，亦會失去相關保障。由此可見，提早退保不但達不到當初投保的目的，更可能帶來財務損失，所以購買分紅保單前，必須先了解自己的財務狀况，確定自己能夠負擔全期保費。

投委會還提醒，儲錢固然重要，但保險的基本目的是提供保障，以人壽保險為例，若投保人希望為家人提供保障，但卻買了高儲蓄、低保額的人壽保險，萬一不幸早逝，身故賠償額可能達不到保障家人的目標，故投保前應考慮不同因素，例如購買保險的目的、保障需要、負擔能力、產品特點等，選擇適合自己的保險產品。簡言之，如果希望同時達到人壽保障及儲蓄目標，可以考慮分紅保單；若然期望以較低保費購買較大保額的人壽保險，而不需要透過保險獲得潛在回報，則可考慮純保障產品。

[袁國守 退休綢繆]