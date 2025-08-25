明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升

【明報專訊】近期啟德區新樓盤均錄得不俗銷情，鄰近地區二手屋苑的交投市况亦受惠；新蒲崗譽‧港灣於過去半年來交投活躍，截至8月21日，除平均成交實呎重上1.6萬元水平、創今年新高外，估計受兩房戶型獲買家追捧所帶動，代理料屋苑平均實呎有望企穩於現水平，至年尾或有5%升幅。

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業經理楊詠滔表示，譽‧港灣第6座高層G室，實用面積525方呎兩房間隔、望九龍市景，新近以868萬元易手、實呎16,533元；原業主2014年以752萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利116萬元或15%。

楊續指出，屋苑與啟德區有行人天橋接駁，社區配套亦見完善，但平均呎價較啟德區低水，對有意入市鄰近地區的買家具一定吸引力，料受大市氣氛帶動，屋苑做價至今年底可穩步上升，呎價升幅有望約5%。

「麥包」446萬沽環海‧東岸1房 料蝕使費

此外，其他市區屋苑不乏藝人趁旺市沽貨套現；其中人稱「麥包」的藝人麥長青，早於2015年以約426萬元一手購入的紅磡環海‧東岸第1C座低層戶，屬實用面積310方呎1房戶，以446萬元易手、實呎14,387元，持貨約10年，帳面獲利約20萬元或4.7%，若連使費料微蝕離場。

另美聯高級分區營業經理林懋霖表示，西營盤Kensington Hill一個低層連平台特色戶，實用面積532方呎連558方呎平台，以1360萬元易手、實呎25,564元。

原業主於2016年12月以約1330萬元購入，帳面賺約30萬元或2%，惟連使費料實蝕約45萬元或3%。

新界方面，據資料顯示，大埔海日灣CourtA 第1座高層B室，實用面積1411方呎3房1套設計，新近以2150萬元易手、實呎15,237元，單位由佳寶超市創辦人林曉毅女兒林凱欣，於2019年以約3079.8萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕929.8萬或30%，因購入時須支付樓價約15%辣稅，料實蝕逾1414萬元或46%。

迎濤灣兩房原撻訂戶 一周賣貴7萬

世紀21奇豐區域經理莊瑞生指出，馬鞍山迎濤灣第1座高層D室，實用面積506方呎兩房戶，原以538萬元售出，其後買家撻訂15萬元取消交易，單位其後再放售，並以545萬元再沽出、實呎10,771元，不足一周成交價升7萬元或約1%；原業主2011年385.8萬元一手購入，帳面賺159.2萬元或41%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

相關字詞﹕二手放大鏡

上 / 下一篇新聞

內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
招金半年純利升1.6倍 不派息
招金半年純利升1.6倍 不派息
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
亞太股市看好「CUBE」四大主題
亞太股市看好「CUBE」四大主題
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
藉科技助業務定位「回憶組織師」
藉科技助業務定位「回憶組織師」
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：追落後首選Tesla
楊智佳：追落後首選Tesla
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
陳正犖：歐數據利好歐元
陳正犖：歐數據利好歐元
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
技術取勝：石藥處上升通道
技術取勝：石藥處上升通道
李聲揚：地產收租股受惠減息
李聲揚：地產收租股受惠減息
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
陳永傑：地產代理開單靠AI
陳永傑：地產代理開單靠AI
廖偉強：新舊交替的大時代
廖偉強：新舊交替的大時代
布少明：樓價料全年升3%至5%
布少明：樓價料全年升3%至5%
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
一手周末沽逾180伙 按周增八成
一手周末沽逾180伙 按周增八成
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證