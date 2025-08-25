譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業經理楊詠滔表示，譽‧港灣第6座高層G室，實用面積525方呎兩房間隔、望九龍市景，新近以868萬元易手、實呎16,533元；原業主2014年以752萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利116萬元或15%。

楊續指出，屋苑與啟德區有行人天橋接駁，社區配套亦見完善，但平均呎價較啟德區低水，對有意入市鄰近地區的買家具一定吸引力，料受大市氣氛帶動，屋苑做價至今年底可穩步上升，呎價升幅有望約5%。

「麥包」446萬沽環海‧東岸1房 料蝕使費

此外，其他市區屋苑不乏藝人趁旺市沽貨套現；其中人稱「麥包」的藝人麥長青，早於2015年以約426萬元一手購入的紅磡環海‧東岸第1C座低層戶，屬實用面積310方呎1房戶，以446萬元易手、實呎14,387元，持貨約10年，帳面獲利約20萬元或4.7%，若連使費料微蝕離場。

另美聯高級分區營業經理林懋霖表示，西營盤Kensington Hill一個低層連平台特色戶，實用面積532方呎連558方呎平台，以1360萬元易手、實呎25,564元。

原業主於2016年12月以約1330萬元購入，帳面賺約30萬元或2%，惟連使費料實蝕約45萬元或3%。

新界方面，據資料顯示，大埔海日灣CourtA 第1座高層B室，實用面積1411方呎3房1套設計，新近以2150萬元易手、實呎15,237元，單位由佳寶超市創辦人林曉毅女兒林凱欣，於2019年以約3079.8萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕929.8萬或30%，因購入時須支付樓價約15%辣稅，料實蝕逾1414萬元或46%。

迎濤灣兩房原撻訂戶 一周賣貴7萬

世紀21奇豐區域經理莊瑞生指出，馬鞍山迎濤灣第1座高層D室，實用面積506方呎兩房戶，原以538萬元售出，其後買家撻訂15萬元取消交易，單位其後再放售，並以545萬元再沽出、實呎10,771元，不足一周成交價升7萬元或約1%；原業主2011年385.8萬元一手購入，帳面賺159.2萬元或41%。

[二手放大鏡]